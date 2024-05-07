В поликлинике Харькова затеяли ремонт: ХАЦ удивила закупка 250 тысяч дюбелей

Поликлиника №24 в Харькове провела два тендера на ремонт пятого этажа на общую сумму почти 11 миллионов гривен. ОО «Харьковский антикоррупционный центр» увидела в сметах существенные переплаты.

Как пишут аналитики со ссылкой на «Prozorro», по результатам торгов поликлиника планирует заключить соглашение на капремонт внутренних помещений правого крыла и коридора с ФЛП Зайцев Владимир Александрович стоимостью 6,46 миллиона гривен, и на ремонт левого крыла стоимостью 4,51 миллиона — с ФЛП Резник Юлия Михайловна.

ФЛП Зайцев, сообщают антикоррупционеры, загрузил смету, в которой планируется закупить 250 тысяч дюбелей (крепежное изделие) на более чем полмиллиона гривен.

«Такое количество указано и в ведомости ресурсов, и в локальных сметах на работы. И здесь два варианта: или это ошибка сметчика, или попытки подрядчика завысить стоимость работ минимум на полмиллиона гривен. Дело в том, что в смете на ремонт части четвертого этажа и второго крыла пятого этажа количество дюбелей в сто раз меньше», — отмечают антикоррупционеры.

По данным ХАЦ, стоимость одного дюбеля также завышена — цена в строймаркетах составляет 1,1-1,5 гривен за штуку. Обычно упаковку из ста штук продают по 100 гривен.

Беспороговый металлопластиковый блок размерами 900х1200 Зайцев прописал в смете по 14742 гривны, при этом в соглашении, которое поликлиника заключила в начале года, такие блоки стоили менее 8 тысяч гривен, продолжают аналитики. Так же в сравнении с началом года подорожали смесители для умывальников — с 1500 до 2500 гривен за единицу.

«В обеих сметах стоимость линолеума около 700 гривен за квадрат, что в полтора раза выше средней цены на него. Относительно плит для потолка «Армстронг», то у Юлии Резник стоимость квадратного метра составляет 600 гривен, а у ФЛП Зайцев — 833 гривен за квадратный метр. При этом в смете прописали конкретные плиты BIOGUARD ACOUSTIC. В магазине «Атлант», например, стоимость квадратного метра этих плит составляет 522 гривны», — также пишет ХАЦ.

У обоих подрядчиков аналитики увидели вдвое завышенные цены на электропровод. За товар, который в магазине «Эпицентр» стоит 28 гривен за погонный метр, планируют платить 65 гривен.

Втрое дороже оба подрядчика прописали самовыравнивающуюся смесь, также утверждают антикоррупционеры. Цена в магазине — 14,4 гривны за килограмм, в смете же она прописана по 41,17 гривны за килограмм.



Скрины ОО «ХАЦ»

В ХАЦ напоминают, что поликлиника №24 в этом году «отметилась» закупкой дорогой одежды и аксессуаров. После публикации об этих фактах руководитель медучреждения Максим Бабак был отстранен и назначена проверка закупок, но фактически он продолжает руководить поликлиникой.

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