Ремонт у поліклініці Харкова: у ХАЦ спантеличені закупівлею 250 тисяч дюбелів
Поліклініка №24 у Харкові провела два тендери на ремонт п’ятого поверху на загальну суму майже 11 мільйонів гривень. ГО «Харківський антикорупційний центр» побачила у кошторисах суттєві переплати.
Як пишуть аналітики з посиланням на «Prozorro», за результатами торгів поліклініка планує укласти угоду на капремонт внутрішніх приміщень правого крила та коридору з ФОП Зайцев Володимир Олександрович вартістю 6,46 мільйона гривень, та на ремонт лівого крила вартістю 4,51 мільйона – з ФОП Рєзнік Юлія Михайлівна.
ФОП Зайцев, повідомляють антикорупціонери, завантажив кошторис, в якому планується закупити 250 тисяч дюбелів (кріпильний виріб) на понад пів мільйона гривень.
“Така кількість вказана і в відомості ресурсів, і в локальних кошторисах на роботи. І тут два варіанти: або це помилка кошторисника, або намагання підрядника завищити вартість робіт щонайменше на пів мільйона гривень. Річ у тому, що в кошторисі на ремонт частини четвертого поверху та другого крила п’ятого поверху кількість дюбелів у сто разів менша”, – підкреслюють антикорупціонери.
За даними ХАЦ, вартість одного дюбеля також завищена, адже ціна в будмаркетах становить 1,1-1,5 гривні за штуку. Зазвичай упаковку зі ста штук продають по 100 гривень.
Безпороговий металопластиковий блок розмірами 900х1200 Зайцев прописав у кошторисі по 14742 гривні, натомість в угоді, яку поліклініка уклала на початку року, такі блоки коштували менш як 8 тисяч гривень, продовжують аналітики. Так само порівняно з початком року подорожчали змішувачі для умивальників – з 1500 до 2500 гривень за одиницю.
“В обох кошторисах вартість лінолеуму близько 700 гривень за квадрат, що в півтора раза вище за середню ціну на нього. Щодо плит для стелі “Армстронг”, то у Юлії Рєзнік вартість квадратного метра становить 600 гривень, а у ФОП Зайцев – 833 гривень за квадратний метр. При цьому в кошторисі прописали конкретні плити BIOGUARD ACOUSTIC. У магазині “Атлант”, наприклад, вартість квадратного метра цих плит становить 522 гривні”, – також пише ХАЦ.
В обох підрядників аналітики побачили вдвічі завищені ціни на електропровід. За товар, який в магазині “Епіцентр” коштує 28 гривень за погонний метр, планують платити 65 гривень.
Утричі дорожче обидва підрядники прописали самовирівнювальну суміш, стверджують антикорупціонери. Ціна в магазині – 14,4 гривні за кілограм, в кошторисі ж вона прописана по 41,17 гривні за кілограм.
Скрини ГО “ХАЦ”
У ХАЦ нагадують, що поліклініка №24 цього року «відзначилася» закупівлею коштовного одягу та аксесуарів. Після публікації про ці факти керівника медустанови Максима Бабака було усунуто та призначено перевірку закупівель, але фактично він продовжує керувати поліклінікою.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: завышение цен, переплаты, поликлиника, Харків, харьковский антикоррупционный центр, ХАЦ;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2024 в 21:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліклініка №24 у Харкові провела два тендери на ремонт п’ятого поверху на загальну суму майже 11 мільйонів гривень".