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Дитяче харчування за завищеними цінами купує поліклініка у Харкові

Суспільство 18:09   17.01.2024
Оксана Якушко
Дитяче харчування за завищеними цінами купує поліклініка у Харкові

Міська поліклініка №9 уклала угоду на придбання спеціального дитячого харчування на суму 1,5 мільйона гривень. Однак ціни виявились суттєво вищими навіть у порівнянні з іншими контрактами постачальника, повідомляє ХАЦ.

Про це стало відомо із аналізу сайту Prozorro.

За договором, який уклала харківська поліклініка, банка харчового спецпродукту ФКУ Нутрі 2 Концентрат коштує 4576 гривень без ПДВ, або 5492 гривні з ПДВ; вартість банки ФКУ Нутрі 2 Енерджі становить 2297 гривень без ПДВ або 2756 гривень з ПДВ; вартість банки ФКУ Нутрі 3 Концентрат – 5239 гривень без ПДВ або 6287 грн з ПДВ; вартість банки ФКУ Нутрі 3 Енерджі становить 3008 гривень без ПДВ або 3609 гривень з ПДВ.


ТОВ “Амікум Плюс” – постачальник для різних медустанов в Україні. 15 січня фірма опублікувала свою пропозицію на тендері амбулаторії з Дніпра. І виходить, що банка ФКУ Нутрі 3 Концентрат для дніпрян коштує 4623 гривні з ПДВ. Тобто різниця на одній банці в ціні складає понад 1600 гривень. За таких цін лише на цій позиції переплата може становити 140 000 гривень.

Вартість банки ФКУ Нутрі 3 Енерджі для амбулаторії з Дніпра становить 2654 гривні з ПДВ, або майже на тисячу гривень дешевше, ніж у Харкові. Загалом різниця на позиції становить 100 000 гривень.

Читайте також: 24-а поліклініка в Харкові знову обрала найдорожчого постачальника – ХАЦ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 18:09;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міська поліклініка №9 уклала угоду на придбання спеціального дитячого харчування на суму 1,5 мільйона гривень. Однак ціни виявились суттєво вищими навіть у порівнянні з іншими контрактами постачальника, повідомляє ХАЦ.".