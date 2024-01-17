Дитяче харчування за завищеними цінами купує поліклініка у Харкові
Міська поліклініка №9 уклала угоду на придбання спеціального дитячого харчування на суму 1,5 мільйона гривень. Однак ціни виявились суттєво вищими навіть у порівнянні з іншими контрактами постачальника, повідомляє ХАЦ.
Про це стало відомо із аналізу сайту Prozorro.
За договором, який уклала харківська поліклініка, банка харчового спецпродукту ФКУ Нутрі 2 Концентрат коштує 4576 гривень без ПДВ, або 5492 гривні з ПДВ; вартість банки ФКУ Нутрі 2 Енерджі становить 2297 гривень без ПДВ або 2756 гривень з ПДВ; вартість банки ФКУ Нутрі 3 Концентрат – 5239 гривень без ПДВ або 6287 грн з ПДВ; вартість банки ФКУ Нутрі 3 Енерджі становить 3008 гривень без ПДВ або 3609 гривень з ПДВ.
ТОВ “Амікум Плюс” – постачальник для різних медустанов в Україні. 15 січня фірма опублікувала свою пропозицію на тендері амбулаторії з Дніпра. І виходить, що банка ФКУ Нутрі 3 Концентрат для дніпрян коштує 4623 гривні з ПДВ. Тобто різниця на одній банці в ціні складає понад 1600 гривень. За таких цін лише на цій позиції переплата може становити 140 000 гривень.
Вартість банки ФКУ Нутрі 3 Енерджі для амбулаторії з Дніпра становить 2654 гривні з ПДВ, або майже на тисячу гривень дешевше, ніж у Харкові. Загалом різниця на позиції становить 100 000 гривень.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: детское питание, договор, завышенная цена, поликлиника, тендер, Харків, цена;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 18:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міська поліклініка №9 уклала угоду на придбання спеціального дитячого харчування на суму 1,5 мільйона гривень. Однак ціни виявились суттєво вищими навіть у порівнянні з іншими контрактами постачальника, повідомляє ХАЦ.".