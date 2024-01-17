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Детское питание по завышенным ценам покупает поликлиника в Харькове

Общество 18:09   17.01.2024
Оксана Якушко
Детское питание по завышенным ценам покупает поликлиника в Харькове

Городская поликлиника №9 заключила договор на приобретение специального детского питания на сумму 1,5 миллиона гривен. Однако цены оказались значительно выше даже по сравнению с другими контрактами поставщика, ООО «Амикум Плюс», сообщает ХАЦ.

Об этом стало известно из анализа сайта Prozorro.

По договору, заключенному харьковской поликлиникой, банка пищевого спецпродукта ФКУ Нутри 2 Концентрат стоит 4576 гривен без НДС, или 5492 гривны с НДС; стоимость банки ФКУ Нутри 2 Энерджи составляет 2297 гривен без НДС или 2756 гривен с НДС; стоимость банки ФКУ Нутри 3 Концентрат – 5239 грн без НДС или 6287 грн с НДС; стоимость банки ФКУ Нутри 3 Энерджи составляет 3008 гривен без НДС или 3609 гривен с НДС.


ООО «Амикум Плюс» — поставщик для разных медучреждений в Украине. 15 января компания опубликовала свое предложение на тендере амбулатории из Днепра. И выходит, что банка ФКУ Нутри 3 Концентрат для днепрян стоит 4623 гривны с НДС. То есть разница на одной банке в цене составляет более 1600 гривен. При таких ценах только на этой позиции переплата может составить 140 000 гривен.

Стоимость банки ФКУ Нутри 3 Энерджи для амбулатории из Днепра составляет 2654 гривны по НДС, или почти на тысячу гривен дешевле, чем в Харькове. Разница на позиции доходит до 100 000 гривен.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 18:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городская поликлиника №9 заключила договор на приобретение специального детского питания на сумму 1,5 миллиона гривен. Однако цены оказались значительно выше даже по сравнению с другими контрактами поставщика, ООО «Амикум Плюс», сообщает ХАЦ.".