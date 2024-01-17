Детское питание по завышенным ценам покупает поликлиника в Харькове
Городская поликлиника №9 заключила договор на приобретение специального детского питания на сумму 1,5 миллиона гривен. Однако цены оказались значительно выше даже по сравнению с другими контрактами поставщика, ООО «Амикум Плюс», сообщает ХАЦ.
Об этом стало известно из анализа сайта Prozorro.
По договору, заключенному харьковской поликлиникой, банка пищевого спецпродукта ФКУ Нутри 2 Концентрат стоит 4576 гривен без НДС, или 5492 гривны с НДС; стоимость банки ФКУ Нутри 2 Энерджи составляет 2297 гривен без НДС или 2756 гривен с НДС; стоимость банки ФКУ Нутри 3 Концентрат – 5239 грн без НДС или 6287 грн с НДС; стоимость банки ФКУ Нутри 3 Энерджи составляет 3008 гривен без НДС или 3609 гривен с НДС.
ООО «Амикум Плюс» — поставщик для разных медучреждений в Украине. 15 января компания опубликовала свое предложение на тендере амбулатории из Днепра. И выходит, что банка ФКУ Нутри 3 Концентрат для днепрян стоит 4623 гривны с НДС. То есть разница на одной банке в цене составляет более 1600 гривен. При таких ценах только на этой позиции переплата может составить 140 000 гривен.
Стоимость банки ФКУ Нутри 3 Энерджи для амбулатории из Днепра составляет 2654 гривны по НДС, или почти на тысячу гривен дешевле, чем в Харькове. Разница на позиции доходит до 100 000 гривен.
Читайте также: 24-ая поликлиника в Харькове снова выбрала самого дорогого поставщика – ХАЦ
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: детское питание, договор, завышенная цена, поликлиника, тендер, Харьков, цена;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Детское питание по завышенным ценам покупает поликлиника в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 18:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городская поликлиника №9 заключила договор на приобретение специального детского питания на сумму 1,5 миллиона гривен. Однако цены оказались значительно выше даже по сравнению с другими контрактами поставщика, ООО «Амикум Плюс», сообщает ХАЦ.".