Объявили международный конкурс на восстановление Северной Салтовки в Харькове
В рамках проекта «Концепция Генерального плана города Харькова» совместно с Фондом Нормана Фостера, ЕЭК ООН, компанией «Arup» и институтом «Харьковпроект» городской совет объявляет международный конкурс по восстановлению наиболее пострадавшего района — Северной Салтовки, объявил мэр Игорь Терехов.
«Основная задача состоит в разработке программы модернизации поврежденных многоквартирных домов с учетом повышения уровня их безопасности и энергоэффективности, а также в создании удобного общественного пространства вокруг», – рассказал Терехов.
К участию приглашают архитекторов, градостроителей, инженеров и проектантов со всех уголков земного шара. Проекты победителей не только реализуют, но и используют в других локациях в рамках громады.
Вся коммуникация, включая презентацию, будет на английском языке. Конечный срок подачи заявок на участие в конкурсе – 12 сентября 2024 года.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, генплан, Игорь Терехов, норман фостер, проект, северная салтовка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 18:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В рамках проекта «Концепция Генерального плана города Харькова» совместно с Фондом Нормана Фостера, ЕЭК ООН, компанией «Arup» и институтом «Харьковпроект» городской совет объявляет международный конкурс по восстановлению наиболее пострадавшего района — Северной Салтовки, объявил мэр Игорь Терехов.".