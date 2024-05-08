Объявили международный конкурс на восстановление Северной Салтовки в Харькове

В рамках проекта «Концепция Генерального плана города Харькова» совместно с Фондом Нормана Фостера, ЕЭК ООН, компанией «Arup» и институтом «Харьковпроект» городской совет объявляет международный конкурс по восстановлению наиболее пострадавшего района — Северной Салтовки, объявил мэр Игорь Терехов.

«Основная задача состоит в разработке программы модернизации поврежденных многоквартирных домов с учетом повышения уровня их безопасности и энергоэффективности, а также в создании удобного общественного пространства вокруг», – рассказал Терехов.

К участию приглашают архитекторов, градостроителей, инженеров и проектантов со всех уголков земного шара. Проекты победителей не только реализуют, но и используют в других локациях в рамках громады.

Вся коммуникация, включая презентацию, будет на английском языке. Конечный срок подачи заявок на участие в конкурсе – 12 сентября 2024 года.