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Объявили международный конкурс на восстановление Северной Салтовки в Харькове

Общество 18:00   08.05.2024
Оксана Якушко
Объявили международный конкурс на восстановление Северной Салтовки в Харькове Фото: Игорь Терехов

В рамках проекта «Концепция Генерального плана города Харькова» совместно с Фондом Нормана Фостера, ЕЭК ООН, компанией «Arup» и институтом «Харьковпроект» городской совет объявляет международный конкурс по восстановлению наиболее пострадавшего района — Северной Салтовки, объявил мэр Игорь Терехов.

«Основная задача состоит в разработке программы модернизации поврежденных многоквартирных домов с учетом повышения уровня их безопасности и энергоэффективности, а также в создании удобного общественного пространства вокруг», – рассказал Терехов.

К участию приглашают архитекторов, градостроителей, инженеров и проектантов со всех уголков земного шара. Проекты победителей не только реализуют, но и используют в других локациях в рамках громады.

Вся коммуникация, включая презентацию, будет на английском языке. Конечный срок подачи заявок на участие в конкурсе – 12 сентября 2024 года.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 18:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В рамках проекта «Концепция Генерального плана города Харькова» совместно с Фондом Нормана Фостера, ЕЭК ООН, компанией «Arup» и институтом «Харьковпроект» городской совет объявляет международный конкурс по восстановлению наиболее пострадавшего района — Северной Салтовки, объявил мэр Игорь Терехов.".