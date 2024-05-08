Оголосили міжнародний конкурс на відновлення Північної Салтівки у Харкові
У рамках проєкту «Концепція Генерального плану міста Харкова» спільно з Фондом Нормана Фостера, ЄЕК ООН, компанією «Arup» та інститутом «Харківпроект» міська рада оголошує міжнародний конкурс з відновлення найбільш постраждалого району – Північної Салтівки, оголосив мер Ігор Терехов.
«Основне завдання полягатиме в розробці програми модернізації пошкоджених багатоквартирних будинків з урахуванням підвищення рівня їхньої безпеки та енергоефективності, а також у створенні зручного громадського простору навколо», – розповів Терехов.
До участі запрошують архітекторів, містобудівників, інженерів та проєктантів з усіх куточків земної кулі. Проєкти переможців не лише реалізують, а й застосують в інших локаціях у межах громади.
Вся комунікація, включно з презентацією, здійснюватиметься англійською мовою. Кінцевий термін подачі заявок на участь у конкурсі – 12 вересня 2024 року.
Читайте також: Відбудова Харкова: плани, реальність і до чого тут Фостер (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, відновлення, генплан, норман фостер, проект, северная салтовка, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Оголосили міжнародний конкурс на відновлення Північної Салтівки у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 18:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У рамках проєкту «Концепція Генерального плану міста Харкова» спільно з Фондом Нормана Фостера, ЄЕК ООН, компанією «Arup» та інститутом «Харківпроект» міська рада оголошує міжнародний конкурс з відновлення найбільш постраждалого району – Північної Салтівки, оголосив мер Ігор Терехов. ".