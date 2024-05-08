Оголосили міжнародний конкурс на відновлення Північної Салтівки у Харкові

У рамках проєкту «Концепція Генерального плану міста Харкова» спільно з Фондом Нормана Фостера, ЄЕК ООН, компанією «Arup» та інститутом «Харківпроект» міська рада оголошує міжнародний конкурс з відновлення найбільш постраждалого району – Північної Салтівки, оголосив мер Ігор Терехов.

«Основне завдання полягатиме в розробці програми модернізації пошкоджених багатоквартирних будинків з урахуванням підвищення рівня їхньої безпеки та енергоефективності, а також у створенні зручного громадського простору навколо», – розповів Терехов.

До участі запрошують архітекторів, містобудівників, інженерів та проєктантів з усіх куточків земної кулі. Проєкти переможців не лише реалізують, а й застосують в інших локаціях у межах громади.

Вся комунікація, включно з презентацією, здійснюватиметься англійською мовою. Кінцевий термін подачі заявок на участь у конкурсі – 12 вересня 2024 року.