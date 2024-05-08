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Оголосили міжнародний конкурс на відновлення Північної Салтівки у Харкові

Суспільство 18:00   08.05.2024
Оксана Якушко
Оголосили міжнародний конкурс на відновлення Північної Салтівки у Харкові

У рамках проєкту «Концепція Генерального плану міста Харкова» спільно з Фондом Нормана Фостера, ЄЕК ООН, компанією «Arup» та інститутом «Харківпроект» міська рада оголошує міжнародний конкурс з відновлення найбільш постраждалого району – Північної Салтівки, оголосив мер Ігор Терехов. 

«Основне завдання полягатиме в розробці програми модернізації пошкоджених багатоквартирних будинків з урахуванням підвищення рівня їхньої безпеки та енергоефективності, а також у створенні зручного громадського простору навколо», – розповів Терехов.

До участі запрошують архітекторів, містобудівників, інженерів та проєктантів з усіх куточків земної кулі. Проєкти переможців не лише реалізують, а й застосують в інших локаціях у межах громади.

Вся комунікація, включно з презентацією, здійснюватиметься англійською мовою. Кінцевий термін подачі заявок на участь у конкурсі – 12 вересня 2024 року.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 18:00;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У рамках проєкту «Концепція Генерального плану міста Харкова» спільно з Фондом Нормана Фостера, ЄЕК ООН, компанією «Arup» та інститутом «Харківпроект» міська рада оголошує міжнародний конкурс з відновлення найбільш постраждалого району – Північної Салтівки, оголосив мер Ігор Терехов. ".