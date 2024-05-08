В Харькове горело деревообрабатывающее предприятие, в области — леса — ГСЧС
Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины утром 8 мая сообщила о последствиях обстрелов и пожарах в Харькове и области за сутки.
Ликвидировать пожары на Харьковщине спасатели выезжали 41 раз, три раза — после российских обстрелов.
«На Купянщине в течение суток ликвидированы три пожара в хвойных лесах, вызванные вражескими обстрелами. Так, вблизи с. Глушковка горел лес на площади 20 га, в с. Новоосиново горела хвойная подстилка на площади 10 га, а в с. Подолы – на площади 4 га. Все пожары произошли на территории лесничества Куриловской громады. Пожары силами подразделений ГСЧС и лесного хозяйства были ликвидированы. Жертв и пострадавших не было», — проинформировали в ГСЧС.
Также спасатели сообщили о пожаре, который возник днем 7 мая в Харькове. Его причина — не прилет. Что именно произошло, еще устанавливают. Горело двухэтажное производственно-складское здание на территории деревообрабатывающего предприятия. Огонь тушили пять отделений ГСЧС.
Читайте также: Главные новости Харькова 8 мая: ДРГ на границе, ночью атаковали «шахеды»
«К моменту прибытия спасателей стало известно, что горит крыша здания на площади 800 кв. м. В 15:33 произошла локализация пожара, в 22:03 – его полная ликвидация. Пострадавших нет. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить распространение огня на другие здания и постройки», — отметили в пресс-службе.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, обстрелы, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове горело деревообрабатывающее предприятие, в области — леса — ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 08:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины утром 8 мая сообщила о последствиях обстрелов и пожарах в Харькове и области за сутки".