В Харькове горело деревообрабатывающее предприятие, в области — леса — ГСЧС

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины утром 8 мая сообщила о последствиях обстрелов и пожарах в Харькове и области за сутки.

Ликвидировать пожары на Харьковщине спасатели выезжали 41 раз, три раза — после российских обстрелов.

«На Купянщине в течение суток ликвидированы три пожара в хвойных лесах, вызванные вражескими обстрелами. Так, вблизи с. Глушковка горел лес на площади 20 га, в с. Новоосиново горела хвойная подстилка на площади 10 га, а в с. Подолы – на площади 4 га. Все пожары произошли на территории лесничества Куриловской громады. Пожары силами подразделений ГСЧС и лесного хозяйства были ликвидированы. Жертв и пострадавших не было», — проинформировали в ГСЧС.

Также спасатели сообщили о пожаре, который возник днем 7 мая в Харькове. Его причина — не прилет. Что именно произошло, еще устанавливают. Горело двухэтажное производственно-складское здание на территории деревообрабатывающего предприятия. Огонь тушили пять отделений ГСЧС.

«К моменту прибытия спасателей стало известно, что горит крыша здания на площади 800 кв. м. В 15:33 произошла локализация пожара, в 22:03 – его полная ликвидация. Пострадавших нет. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить распространение огня на другие здания и постройки», — отметили в пресс-службе.