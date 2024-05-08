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В Харькове горело деревообрабатывающее предприятие, в области — леса — ГСЧС

Происшествия 08:34   08.05.2024
Оксана Горун
В Харькове горело деревообрабатывающее предприятие, в области — леса — ГСЧС

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины утром 8 мая сообщила о последствиях обстрелов и пожарах в Харькове и области за сутки.

Ликвидировать пожары на Харьковщине спасатели выезжали 41 раз, три раза — после российских обстрелов.

«На Купянщине в течение суток ликвидированы три пожара в хвойных лесах, вызванные вражескими обстрелами. Так, вблизи с. Глушковка горел лес на площади 20 га, в с. Новоосиново горела хвойная подстилка на площади 10 га, а в с. Подолы – на площади 4 га. Все пожары произошли на территории лесничества Куриловской громады. Пожары силами подразделений ГСЧС и лесного хозяйства были ликвидированы. Жертв и пострадавших не было», — проинформировали в ГСЧС.

Также спасатели сообщили о пожаре, который возник днем 7 мая в Харькове. Его причина — не прилет. Что именно произошло, еще устанавливают. Горело двухэтажное производственно-складское здание на территории деревообрабатывающего предприятия. Огонь тушили пять отделений ГСЧС.

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«К моменту прибытия спасателей стало известно, что горит крыша здания на площади 800 кв. м. В 15:33 произошла локализация пожара, в 22:03 – его полная ликвидация. Пострадавших нет. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить распространение огня на другие здания и постройки», — отметили в пресс-службе.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 08:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины утром 8 мая сообщила о последствиях обстрелов и пожарах в Харькове и области за сутки".