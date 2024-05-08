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У Харкові горіло деревообробне підприємство, в області – ліси – ДСНС

Події 08:34   08.05.2024
Оксана Горун
У Харкові горіло деревообробне підприємство, в області – ліси – ДСНС

Пресслужба ГУ ДСНС України вранці 8 травня повідомила про наслідки обстрілів та пожеж у Харкові та області за добу.

Ліквідовувати пожежі на Харківщині рятувальники виїжджали 41 раз, тричі – після російських обстрілів.

“На Куп’янщині протягом доби ліквідовано 3 пожежі у хвойних лісах, спричинені ворожими обстрілами. Так, поблизу с. Глушківка горів ліс на площі 20 га, у с. Новоосинове горіла хвойна підстилка на площі 10 га, а у с. Подоли – на площі 4 га. Усі пожежі сталися на території лісництв Курилівської громади. Пожежі силами підрозділів ДСНС та лісового господарства були ліквідовані. Жертв та постраждалих не було”, – поінформували в ДСНС.

Також рятувальники повідомили про пожежу, яка виникла вдень 7 травня у Харкові. Її причина – не приліт. Що саме сталося, ще встановлюють. Горіла двоповерхова виробничо-складська будівля на території деревообробного підприємства. Вогонь гасили п’ять відділень ДСНС.

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“На момент прибуття рятувальників стало відомо, що горить дах будівлі на площі 800 кв.м. О 15:33 відбулась локалізація пожежі, о 22:03 – її повна ліквідація. Постраждалих немає. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити поширення вогню на інші будівлі та споруди”, – зазначили в пресслужбі.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 08:34;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба ГУ ДСНС України вранці 8 травня повідомила про наслідки обстрілів та пожеж у Харкові та області за добу".