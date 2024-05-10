На пожаре в Харькове спасли женщину с младенцем и семью с ребенком (видео)
Пожар случился в 12-этажке на улице Александра Зубарева в Харькове утром 10 мая. Сообщение в ГСЧС поступило в 08:26.
«Возгорание возникло на балконе в квартире на пятом этаже. Когда к месту вызова прибыли спасатели ГСЧС, наблюдалось сильное задымление лестничной клетки, а также того дома, где произошел пожар. Из этой квартиры они спасли двух взрослых и ребенка. Одновременно были приняты меры по тушению огня, удалению дыма с лестничной клетки и эвакуации людей. Во время разведки пожарные обнаружили на десятом этаже женщину с младенцем. Они страдали от дыма и не могли самостоятельно эвакуироваться. Они также были спасены», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Еще 15 человек, проживающие в этом доме, вышли на свежий воздух сами — под присмотром спасателей.
Пожар потушили в 09:12. Обошлось без жертв и пострадавших.
Причину пожара выясняют.
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 10:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар случился в 12-этажке на улице Александра Зубарева в Харькове утром 10 мая. Сообщение в ГСЧС поступило в 08:26".