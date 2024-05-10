На пожаре в Харькове спасли женщину с младенцем и семью с ребенком (видео)

Пожар случился в 12-этажке на улице Александра Зубарева в Харькове утром 10 мая. Сообщение в ГСЧС поступило в 08:26.

«Возгорание возникло на балконе в квартире на пятом этаже. Когда к месту вызова прибыли спасатели ГСЧС, наблюдалось сильное задымление лестничной клетки, а также того дома, где произошел пожар. Из этой квартиры они спасли двух взрослых и ребенка. Одновременно были приняты меры по тушению огня, удалению дыма с лестничной клетки и эвакуации людей. Во время разведки пожарные обнаружили на десятом этаже женщину с младенцем. Они страдали от дыма и не могли самостоятельно эвакуироваться. Они также были спасены», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Еще 15 человек, проживающие в этом доме, вышли на свежий воздух сами — под присмотром спасателей.

Пожар потушили в 09:12. Обошлось без жертв и пострадавших.

Причину пожара выясняют.