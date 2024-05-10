На пожежі в Харкові врятували жінку з немовлям та сім’ю з дитиною (відео)
Пожежа сталася у 12-поверхівці на вулиці Олександра Зубарєва в Харкові вранці 10 травня. Повідомлення до ДСНС надійшло о 08:26.
“Загоряння виникло на балконі у квартирі, що на п’ятому поверсі. Коли до місця виклику прибули рятувальники ДСНС, спостерігалось сильне задимлення сходової клітини, а також тієї оселі, де трапилась пожежа. З цієї квартири вони врятували двох дорослих та дитину. Одночасно були вжиті заходи щодо гасіння вогню, видалення диму зі сходової клітини та евакуації людей. Під час розвідки вогнеборці виявили на десятому поверсі жінку з немовлям. Вони потерпали від диму та не могли самостійно евакуюватись. Їх також було врятовано”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Ще 15 людей, які мешкають у цьому будинку, вийшли на свіже повітря самі – під наглядом рятувальників.
Пожежу загасили о 09:12. Обійшлося без жертв та постраждалих.
Причину пожежі з’ясовують.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 10:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася у 12-поверхівці на вулиці Олександра Зубарєва в Харкові вранці 10 травня. Повідомлення до ДСНС надійшло о 08:26".