Live
  • Пт 10.05.2024
  • Харків  +11°С
  • USD 39.55
  • EUR 42.43

На пожежі в Харкові врятували жінку з немовлям та сім’ю з дитиною (відео)

Події 10:29   10.05.2024
Оксана Горун
На пожежі в Харкові врятували жінку з немовлям та сім’ю з дитиною (відео) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Пожежа сталася у 12-поверхівці на вулиці Олександра Зубарєва в Харкові вранці 10 травня. Повідомлення до ДСНС надійшло о 08:26.

“Загоряння виникло на балконі у квартирі, що на п’ятому поверсі. Коли до місця виклику прибули рятувальники ДСНС, спостерігалось сильне задимлення сходової клітини, а також тієї оселі, де трапилась пожежа. З цієї квартири вони врятували двох дорослих та дитину. Одночасно були вжиті заходи щодо гасіння вогню, видалення диму зі сходової клітини та евакуації людей. Під час розвідки вогнеборці виявили на десятому поверсі жінку з немовлям. Вони потерпали від диму та не могли самостійно евакуюватись. Їх також було врятовано”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Ще 15 людей, які мешкають у цьому будинку, вийшли на свіже повітря самі – під наглядом рятувальників.

Пожежу загасили о 09:12. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Причину пожежі з’ясовують.

Читайте також: Синєгубов показав наслідки нічного удару по Харкову (фото)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Терехов повідомив про руйнування в Харкові внаслідок ракетного удару
Терехов повідомив про руйнування в Харкові внаслідок ракетного удару
10.05.2024, 09:01
На пожежі в Харкові врятували жінку з немовлям та сім’ю з дитиною (відео)
На пожежі в Харкові врятували жінку з немовлям та сім’ю з дитиною (відео)
10.05.2024, 10:29
Сьогодні 10 травня: яке свято та день в історії
Сьогодні 10 травня: яке свято та день в історії
10.05.2024, 06:00
Збільшили субсидії для мешканців Харкова та області: інформація Мінсоцполітики
Збільшили субсидії для мешканців Харкова та області: інформація Мінсоцполітики
10.05.2024, 10:12
Вночі ДРГ намагалися “промацати” кордон на Харківщині – воїн 24 ОШБ “Айдар”
Вночі ДРГ намагалися “промацати” кордон на Харківщині – воїн 24 ОШБ “Айдар”
10.05.2024, 09:42
Під Харковом будуть вибухи: працюють сапери
Під Харковом будуть вибухи: працюють сапери
10.05.2024, 09:55

Новини за темою:

09:22
Чоловік загинув на пожежі в Харкові, ще одного й дитину врятували (фото)
08:12
Жінку врятували на пожежі в Харкові
11:46
У Харкові врятували кошеня, яке застрягло на дереві (відео)
08:18
У Харкові на пожежі врятували чоловіка. За добу гасили вогонь 60 разів
09:12
На Харківщині врятували життя людині під час пожежі

Ви читали новину: «На пожежі в Харкові врятували жінку з немовлям та сім’ю з дитиною (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 10:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа сталася у 12-поверхівці на вулиці Олександра Зубарєва в Харкові вранці 10 травня. Повідомлення до ДСНС надійшло о 08:26".