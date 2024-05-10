В харьковской «неотложке» назначили нового главврача

Главврачом КНП «Городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова» назначили Евгения Благовещенского, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов. С января 2022 года Евгений Благовещенский занимал должность директора КНП «Городской роддом №1», — проинформировали в мэрии.

Новый главврач «неотложки» в 1994 году окончил Харьковский национальный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», а в 2020-м – Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности «Публичное управление и администрирование».

«Имеет степень кандидата медицинских наук, доцент», — отметили в горсовете.

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