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У харківській лікарні невідкладної допомоги – новий головний лікар

Суспільство 11:19   10.05.2024
Оксана Горун
У харківській лікарні невідкладної допомоги – новий головний лікар

Головлікарем КНП “Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова” призначили Євгена Благовещенського, повідомила пресслужба Харківської міськради.

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов. З січня 2022 року Євгеній Благовещенський обіймав посаду директора КНП “Міський пологовий будинок №1”, – поінформували в мерії.

Новий головлікар “невідкладної допомоги” у 1994 році закінчив Харківський національний медичний університет за спеціальністю “Лікувальна справа”, а у 2020-му – Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”.

“Має ступінь кандидата медичних наук, доцент”, – зазначили в міськраді.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 11:19;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головлікарем КНП “Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова” призначили Євгена Благовещенського, повідомила пресслужба Харківської міськради".