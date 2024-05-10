У харківській лікарні невідкладної допомоги – новий головний лікар

Головлікарем КНП “Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова” призначили Євгена Благовещенського, повідомила пресслужба Харківської міськради.

“Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов. З січня 2022 року Євгеній Благовещенський обіймав посаду директора КНП “Міський пологовий будинок №1”, – поінформували в мерії.

Новий головлікар “невідкладної допомоги” у 1994 році закінчив Харківський національний медичний університет за спеціальністю “Лікувальна справа”, а у 2020-му – Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”.

“Має ступінь кандидата медичних наук, доцент”, – зазначили в міськраді.