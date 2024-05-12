В Харькове — серия взрывов. Мельник сообщает о работе защитников неба

В Харькове около 18:00 слышали несколько взрывов. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник попросил не снимать работу «защитников неба».

«Стражи неба работают – не покидайте укрытия и не снимайте их работу», — написал Мельник в своем telegram-канале.

О взрывах в Харькове сообщали ранее — около 17:40. Тогда Сергей Мельник попросил всех находиться в укрытиях и не снимать работу ПВО.