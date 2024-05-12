В Харькове — серия взрывов. Мельник сообщает о работе защитников неба
В Харькове около 18:00 слышали несколько взрывов. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник попросил не снимать работу «защитников неба».
«Стражи неба работают – не покидайте укрытия и не снимайте их работу», — написал Мельник в своем telegram-канале.
О взрывах в Харькове сообщали ранее — около 17:40. Тогда Сергей Мельник попросил всех находиться в укрытиях и не снимать работу ПВО.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Мельник, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове — серия взрывов. Мельник сообщает о работе защитников неба»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 мая 2024 в 18:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 18:00 слышали несколько взрывов. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник попросил не снимать работу «защитников неба»".