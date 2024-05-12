Live
  • Вс 12.05.2024
  • Харьков  +10°С
  • USD 39.55
  • EUR 42.43

В Харькове — серия взрывов. Мельник сообщает о работе защитников неба

Происшествия 18:10   12.05.2024
Оксана Горун
В Харькове — серия взрывов. Мельник сообщает о работе защитников неба

В Харькове около 18:00 слышали несколько взрывов. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник попросил не снимать работу «защитников неба».

«Стражи неба работают – не покидайте укрытия и не снимайте их работу», — написал Мельник в своем telegram-канале.

О взрывах в Харькове сообщали ранее — около 17:40. Тогда Сергей Мельник попросил всех находиться в укрытиях и не снимать работу ПВО.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Умышленный саботаж. На Харьковщине укреплений и мин не было – Ярославский
Умышленный саботаж. На Харьковщине укреплений и мин не было – Ярославский
12.05.2024, 16:15
В Харькове снова слышны сильные взрывы
В Харькове снова слышны сильные взрывы
12.05.2024, 17:47
На Харьковщине Силы обороны отошли с нескольких позиций — «Гострі картузи»
На Харьковщине Силы обороны отошли с нескольких позиций — «Гострі картузи»
11.05.2024, 21:25
Почти все укрепления Харьковщины построили Синегубов и Грицков – Доник
Почти все укрепления Харьковщины построили Синегубов и Грицков – Доник
12.05.2024, 18:35
Взрыв раздался в Харькове. Терехов и Синегубов подтвердили атаку
Взрыв раздался в Харькове. Терехов и Синегубов подтвердили атаку
11.05.2024, 21:14
В ХОВА опровергли, что в Харьковской области нет фортификаций для ВСУ
В ХОВА опровергли, что в Харьковской области нет фортификаций для ВСУ
12.05.2024, 19:14

Новости по теме:

21:16
Главные новости Харькова 11.05: прогремел взрыв, у границы — бои
23:56
Главные новости Харькова 10 мая: идут бои, россияне пытались прорвать границу
03:51
Взрывы в Харькове и области: в городе «прилет» по частному сектору, горят дома
22:30
Главные новости 5.05: фронт, Пасха, удары УМПБ по Харькову — 15 пострадавших
19:21
Уже 15 пострадавших от авиаудара по Харькову — видео с мест «прилетов»

Вы читали новость: «В Харькове — серия взрывов. Мельник сообщает о работе защитников неба»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 мая 2024 в 18:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 18:00 слышали несколько взрывов. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник попросил не снимать работу «защитников неба»".