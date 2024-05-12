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В Харькове снова слышны сильные взрывы

Происшествия 17:47   12.05.2024
Оксана Якушко
В Харькове снова слышны сильные взрывы

Жители Харькова сообщают, что звучат сильные взрывы.

«Жители города Харьков не покидайте укрытие! Соблюдайте правила безопасности и не снимайте работу ПВО», — сообщил бригадный генерал Сергей Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 мая 2024 в 17:47;

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