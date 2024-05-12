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У Харкові знову чути сильні вибухи

Події 17:47   12.05.2024
Оксана Якушко
У Харкові знову чути сильні вибухи

Мешканці Харкова повідомляють, що лунають сильні вибухи.

“Мешканці міста Харків не залишайте укриття! Дотримуйтесь правил безпеки та не знімайте роботу ППО”, – повідомив бригадний генерал Сергій Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2024 в 17:47;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці Харкова повідомляють, що лунають сильні вибухи.".