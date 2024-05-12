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У Харкові – серія вибухів. Мельник повідомляє про роботу захисників неба

Події 18:10   12.05.2024
Оксана Горун
У Харкові – серія вибухів. Мельник повідомляє про роботу захисників неба Фото: кадр із відео

У Харкові близько 18:00 чули кілька вибухів. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попросив не знімати роботу захисників неба.

“Вартові неба працюють – не покидайте укриття та не знімайте їх роботу”, – написав Мельник у своєму телеграм-каналі.

Про вибухи у Харкові повідомляли раніше – близько 17:40. Тоді Сергій Мельник попросив усіх перебувати в укриттях та не знімати роботу ППО.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2024 в 18:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 18:00 чули кілька вибухів. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попросив не знімати роботу захисників неба".