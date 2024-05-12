В Харькове жители слышат серию взрывов

Харьковчане сообщают, что услышали несколько громких взрывов.

«В Харькове слышны взрывы. Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала «Воздушная тревога». О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102″, — сообщили в Нацполиции.