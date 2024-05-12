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В Харькове жители слышат серию взрывов

Происшествия 16:28   12.05.2024
Оксана Якушко
В Харькове жители слышат серию взрывов

Харьковчане сообщают, что услышали несколько громких взрывов. 

«В Харькове слышны взрывы. Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала «Воздушная тревога». О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102″, — сообщили в Нацполиции.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 мая 2024 в 16:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане сообщают, что услышали несколько громких взрывов. ".