У Харкові мешканці міста чують серію вибухів

Харків’яни повідомляють, що почули кілька гучних вибухів.

“В Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу “Повітряна тривога”. Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102″, – повідомили в Нацполіції.