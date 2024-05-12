У Харкові мешканці міста чують серію вибухів
Харків’яни повідомляють, що почули кілька гучних вибухів.
“В Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу “Повітряна тривога”. Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102″, – повідомили в Нацполіції.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вибух, Нацполиция, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2024 в 16:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни повідомляють, що почули кілька гучних вибухів. ".