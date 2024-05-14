Часть Основянского района Харькова останется без воды в среду (адреса)

С 10:00 до 24:00 15 мая будет прекращено водоснабжение некоторых улиц Основянского района.

Как информируют в КП «Харьковводоканал», причина — ремонт на водоводе диаметром 800 мм на перекрестке улиц Валерьяновской и Полтавской.

В период работ воду жителям обещают подвозить автоцистернами. Со списком адресов можно ознакомиться здесь. Телефон для справок: 15-33.