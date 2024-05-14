Часть Основянского района Харькова останется без воды в среду (адреса)
С 10:00 до 24:00 15 мая будет прекращено водоснабжение некоторых улиц Основянского района.
Как информируют в КП «Харьковводоканал», причина — ремонт на водоводе диаметром 800 мм на перекрестке улиц Валерьяновской и Полтавской.
В период работ воду жителям обещают подвозить автоцистернами. Со списком адресов можно ознакомиться здесь. Телефон для справок: 15-33.
Читайте также: Есть работа: какие вакансии и условия предлагает КП «Харьковводоканал»
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, нет воды, Основянский район, ремонт, Харьков, Харьковводоканал;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Часть Основянского района Харькова останется без воды в среду (адреса)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 13:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10:00 до 24:00 15 мая будет прекращено водоснабжение некоторых улиц Основянского района.".