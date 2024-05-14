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Часть Основянского района Харькова останется без воды в среду (адреса)

Общество 13:13   14.05.2024
Елена Нагорная
Часть Основянского района Харькова останется без воды в среду (адреса)

С 10:00 до 24:00 15 мая будет прекращено водоснабжение некоторых улиц Основянского района.

Как информируют в КП «Харьковводоканал», причина — ремонт на водоводе диаметром 800 мм на перекрестке улиц Валерьяновской и Полтавской.

В период работ воду жителям обещают подвозить автоцистернами. Со списком адресов можно ознакомиться здесь. Телефон для справок: 15-33.

Читайте также: Есть работа: какие вакансии и условия предлагает КП «Харьковводоканал»

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 13:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10:00 до 24:00 15 мая будет прекращено водоснабжение некоторых улиц Основянского района.".