Частина Основ’янського району Харкова залишиться без води в середу (адреси)
З 10:00 до 24:00 15 травня буде припинене водопостачання деяких вулиць Основ’янського району.
Як інформують у КП «Харківводоканал», причина – ремонт на водоводі діаметром 800 мм на перехресті вулиць Валер’янівської та Полтавської.
У період робіт воду мешканцям обіцяють підвозити автоцистернами. Зі списком адрес можна ознайомитися тут. Телефон для довідок: 15-33.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, нет воды, Основянский район, ремонт, Харків, Харьковводоканал;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 13:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10:00 до 24:00 15 травня буде припинене водопостачання деяких вулиць Основ’янського району".