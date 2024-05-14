Частина Основ’янського району Харкова залишиться без води в середу (адреси)

З 10:00 до 24:00 15 травня буде припинене водопостачання деяких вулиць Основ’янського району.

Як інформують у КП «Харківводоканал», причина – ремонт на водоводі діаметром 800 мм на перехресті вулиць Валер’янівської та Полтавської.

У період робіт воду мешканцям обіцяють підвозити автоцистернами. Зі списком адрес можна ознайомитися тут. Телефон для довідок: 15-33.