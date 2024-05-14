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Частина Основ’янського району Харкова залишиться без води в середу (адреси)

Суспільство 13:13   14.05.2024
Олена Нагорна
Частина Основ’янського району Харкова залишиться без води в середу (адреси)

З 10:00 до 24:00 15 травня буде припинене водопостачання деяких вулиць Основ’янського району.

Як інформують у КП «Харківводоканал», причина – ремонт на водоводі діаметром 800 мм на перехресті вулиць Валер’янівської та Полтавської.

У період робіт воду мешканцям обіцяють підвозити автоцистернами. Зі списком адрес можна ознайомитися тут.  Телефон для довідок: 15-33.

Читайте також: Є робота: які вакансії та умови пропонує КП «Харківводоканал»

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 13:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10:00 до 24:00 15 травня буде припинене водопостачання деяких вулиць Основ’янського району".