Оккупанты подожгли на Харьковщине леса, траву и склады

За сутки спасатели областного ГУ ГСЧС Украины зафиксировали на Харьковщине три пожара.

«В течение суток вражеские войска вызвали три пожара: в результате обстрелов в с. Новоселовка Изюмского района горела лесная подстилка на площади 5,5 га, в с. Бугаевка Чугуевского района горела трава на площади 1 га. Все пожары были оперативно ликвидированы силами ГСЧС», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Третий пожар был в Коротиче — по нему пришелся ракетный удар.

«Попадание было в производственно-складское здание, в результате чего произошло его частичное разрушение и пожар на площади 100 кв. м. Кроме того, на открытой территории горела трава на площади 300 кв. м. К ликвидации последствий вражеского обстрела были привлечены две единицы техники и 14 спасателей. По предварительным данным, один человек погиб, еще четыре пострадали», — напомнили о последствиях этого удара в ГСЧС.