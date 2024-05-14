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Оккупанты подожгли на Харьковщине леса, траву и склады

Происшествия 08:03   14.05.2024
Оксана Горун
Оккупанты подожгли на Харьковщине леса, траву и склады Иллюстративное фото

За сутки спасатели областного ГУ ГСЧС Украины зафиксировали на Харьковщине три пожара.

«В течение суток вражеские войска вызвали три пожара: в результате обстрелов в с. Новоселовка Изюмского района горела лесная подстилка на площади 5,5 га, в с. Бугаевка Чугуевского района горела трава на площади 1 га. Все пожары были оперативно ликвидированы силами ГСЧС», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Третий пожар был в Коротиче — по нему пришелся ракетный удар.

«Попадание было в производственно-складское здание, в результате чего произошло его частичное разрушение и пожар на площади 100 кв. м. Кроме того, на открытой территории горела трава на площади 300 кв. м. К ликвидации последствий вражеского обстрела были привлечены две единицы техники и 14 спасателей. По предварительным данным, один человек погиб, еще четыре пострадали», — напомнили о последствиях этого удара в ГСЧС.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 08:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки спасатели областного ГУ ГСЧС Украины зафиксировали на Харьковщине три пожара".