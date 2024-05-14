Окупанти підпалили на Харківщині ліси, траву та склади
За добу рятувальники обласного ГУ ДСНС України зафіксували на Харківщині три пожежі.
“Протягом доби ворожі війська спричинили 3 пожежі: внаслідок обстрілів у с. Новоселівка Ізюмського району горіла лісова підстилка на площі 5,5 га, у с. Бугаївка Чугуївського району горіла трава на площі 1 га. Усі пожежі були оперативно ліквідовані силами ДСНС”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Третя пожежа була в Коротичі – по ньому припав ракетний удар.
“Влучання було у виробничо-складську будівлю, внаслідок чого сталася її часткова руйнація та пожежа на площі 100 кв. м. Крім того, на відкритій території горіла трава на площі 300 кв. м. До ліквідації наслідків ворожого обстрілу було залучено дві одиниці техніки та 14 рятувальників. За попередніми даними, один чоловік загинув, ще четверо постраждало”, — нагадали про наслідки цього удару в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2024 в 08:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу рятувальники обласного ГУ ДСНС України зафіксували на Харківщині три пожежі".