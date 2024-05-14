в Харькове слышны взрывы, россияне атакуют КАБами — Мельник

Харьковчане в который раз за день слышат взрывы.

«Жители харьковской области не покидайте укрытия – пуски вражеских КАБ», — сообщил бригадный генерал Сергей Мельник.

Ранее Мельник призвал харьковчан не снимать работу ПВО.