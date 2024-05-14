в Харькове слышны взрывы, россияне атакуют КАБами — Мельник
Фото: соцсети
Харьковчане в который раз за день слышат взрывы.
«Жители харьковской области не покидайте укрытия – пуски вражеских КАБ», — сообщил бригадный генерал Сергей Мельник.
Ранее Мельник призвал харьковчан не снимать работу ПВО.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, КАБ, Сергей Мельник, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 21:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане в который раз за день слышат взрывы. ".