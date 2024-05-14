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в Харькове слышны взрывы, россияне атакуют КАБами — Мельник

Происшествия 21:26   14.05.2024
Оксана Якушко
в Харькове слышны взрывы, россияне атакуют КАБами — Мельник Фото: соцсети

Харьковчане в который раз за день слышат взрывы. 

«Жители харьковской области не покидайте укрытия – пуски вражеских КАБ», — сообщил бригадный генерал Сергей Мельник.

Ранее Мельник призвал харьковчан не снимать работу ПВО.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 21:26;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане в который раз за день слышат взрывы. ".