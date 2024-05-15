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Двое раненых, повреждено общежитие из-за удара россиян по центру Харькова

Происшествия 20:59   15.05.2024
Оксана Якушко
Двое раненых, повреждено общежитие из-за удара россиян по центру Харькова

Двое мужчин травмированы в результате удара россиян по центру Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела Шевченковского района Харькова повреждено 5-этажное здание. Травмированы двое гражданских мужчин 40 и 20 лет — они госпитализированы», — рассказал Синегубов.

«Было попадание в общежитие центральной части Харькова, Шевченковский район. Пока есть два человека, которые обратились к врачам, одного забрала карета скорой помощи. Продолжим поквартирный обход. Кроме этого, пострадал многоэтажный жилой дом», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 20:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин травмированы в результате удара россиян по центру Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".