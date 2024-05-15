Двое раненых, повреждено общежитие из-за удара россиян по центру Харькова
Двое мужчин травмированы в результате удара россиян по центру Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрела Шевченковского района Харькова повреждено 5-этажное здание. Травмированы двое гражданских мужчин 40 и 20 лет — они госпитализированы», — рассказал Синегубов.
«Было попадание в общежитие центральной части Харькова, Шевченковский район. Пока есть два человека, которые обратились к врачам, одного забрала карета скорой помощи. Продолжим поквартирный обход. Кроме этого, пострадал многоэтажный жилой дом», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Олег Синегубов, поранені, россияне, травмированные, удар, Харьков, хова, Шевченковский район;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 20:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин травмированы в результате удара россиян по центру Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".