Двое раненых, повреждено общежитие из-за удара россиян по центру Харькова

Двое мужчин травмированы в результате удара россиян по центру Харькова, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела Шевченковского района Харькова повреждено 5-этажное здание. Травмированы двое гражданских мужчин 40 и 20 лет — они госпитализированы», — рассказал Синегубов.

«Было попадание в общежитие центральной части Харькова, Шевченковский район. Пока есть два человека, которые обратились к врачам, одного забрала карета скорой помощи. Продолжим поквартирный обход. Кроме этого, пострадал многоэтажный жилой дом», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.