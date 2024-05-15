Терехов сообщил о «прилете» в Харькове по жилому микрорайону, есть раненый
Россияне снова попали в Харьков микрорайон плотной жилой застройки, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Предварительно, снова прилет по району плотной жилой застройки. Выясняем подробности и собираем информацию о пострадавших и разрушениях», — отметил Терехов.
«Оккупанты снова ударили по центральной части Харькова. По предварительным данным, один человек пострадал. Обзор продолжается», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: жилой микрорайон, Игорь Терехов, Олег Синегубов, пострадавший, прилет, россияне, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 20:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне снова попали в Харьков микрорайон плотной жилой застройки, сообщил мэр города Игорь Терехов.".