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Терехов сообщил о «прилете» в Харькове по жилому микрорайону, есть раненый

Происшествия 20:23   15.05.2024
Оксана Якушко
Терехов сообщил о «прилете» в Харькове по жилому микрорайону, есть раненый

Россияне снова попали в Харьков микрорайон плотной жилой застройки, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Предварительно, снова прилет по району плотной жилой застройки. Выясняем подробности и собираем информацию о пострадавших и разрушениях», — отметил Терехов.

«Оккупанты снова ударили по центральной части Харькова. По предварительным данным, один человек пострадал. Обзор продолжается», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 20:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне снова попали в Харьков микрорайон плотной жилой застройки, сообщил мэр города Игорь Терехов.".