Терехов сообщил о «прилете» в Харькове по жилому микрорайону, есть раненый

Россияне снова попали в Харьков микрорайон плотной жилой застройки, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Предварительно, снова прилет по району плотной жилой застройки. Выясняем подробности и собираем информацию о пострадавших и разрушениях», — отметил Терехов.

«Оккупанты снова ударили по центральной части Харькова. По предварительным данным, один человек пострадал. Обзор продолжается», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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