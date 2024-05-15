Live
  • Ср 15.05.2024
  • Харків  +10°С
  • USD 39.68
  • EUR 42.83

Терехов повідомив про “приліт” у Харкові житловим мікрорайоном, є поранений

Події 20:23   15.05.2024
Оксана Якушко
Терехов повідомив про “приліт” у Харкові житловим мікрорайоном, є поранений

Росіяни знову поцілили у Харкові по мікрорайону щільної житлової забудови, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Попередньо, знову приліт по району щільної житлової забудови. Зʼясовуємо подробиці та збираємо інформацію про постраждалих та руйнування», – зазначив Терехов.

“Окупанти знову вдарили по центральній частині Харкова. За попередніми даними, одна людина постраждала. Огляд триває”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: Як у Харкові рятувальники розбирали наслідки удару росіян, показала ДСНС

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Терехов повідомив про “приліт” у Харкові житловим мікрорайоном, є поранений
Терехов повідомив про “приліт” у Харкові житловим мікрорайоном, є поранений
15.05.2024, 20:23
“Дискредитація” – Синєгубов про “зуби дракона”, звалені в купу на Харківщині
“Дискредитація” – Синєгубов про “зуби дракона”, звалені в купу на Харківщині
15.05.2024, 16:00
Приміські потяги змінили маршрут через пошкодження колії на Харківщині
Приміські потяги змінили маршрут через пошкодження колії на Харківщині
15.05.2024, 20:00
Як у Харкові рятувальники розбирали наслідки удару росіян, показала ДСНС
Як у Харкові рятувальники розбирали наслідки удару росіян, показала ДСНС
15.05.2024, 18:39
На Харківщині вдалося частково стабілізувати ситуацію – Зеленський (відео)
На Харківщині вдалося частково стабілізувати ситуацію – Зеленський (відео)
15.05.2024, 19:22
Генштаб: про спроби РФ просунутися біля Вовчанська і 25 атак під Куп’янськом
Генштаб: про спроби РФ просунутися біля Вовчанська і 25 атак під Куп’янськом
15.05.2024, 17:19

Новини за темою:

19:07
В Одесі готові приймати мешканців районів Харківщини, де йдуть бої – Терехов
18:23
Терехов: Мета росіян – залякати постійними обстрілами харків’ян (відео)
16:38
Терехов: Харкову потрібні підземні дитсадки – загроза з боку РФ не зникне
18:00
Оголосили міжнародний конкурс на відновлення Північної Салтівки у Харкові
13:33
Отримали офіційний дозвіл на використання підземної школи у Харкові – Терехов

Ви читали новину: «Терехов повідомив про “приліт” у Харкові житловим мікрорайоном, є поранений»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 20:23;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни знову поцілили у Харкові по мікрорайону щільної житлової забудови, повідомив мер міста Ігор Терехов.".