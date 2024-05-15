Терехов повідомив про “приліт” у Харкові житловим мікрорайоном, є поранений
Росіяни знову поцілили у Харкові по мікрорайону щільної житлової забудови, повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Попередньо, знову приліт по району щільної житлової забудови. Зʼясовуємо подробиці та збираємо інформацію про постраждалих та руйнування», – зазначив Терехов.
“Окупанти знову вдарили по центральній частині Харкова. За попередніми даними, одна людина постраждала. Огляд триває”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, жилой микрорайон, Олег Синегубов, пострадавший, прилет, росіяни, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 20:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни знову поцілили у Харкові по мікрорайону щільної житлової забудови, повідомив мер міста Ігор Терехов.".