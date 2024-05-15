Терехов повідомив про “приліт” у Харкові житловим мікрорайоном, є поранений

Росіяни знову поцілили у Харкові по мікрорайону щільної житлової забудови, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Попередньо, знову приліт по району щільної житлової забудови. Зʼясовуємо подробиці та збираємо інформацію про постраждалих та руйнування», – зазначив Терехов.

“Окупанти знову вдарили по центральній частині Харкова. За попередніми даними, одна людина постраждала. Огляд триває”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.