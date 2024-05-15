Двоє поранених, пошкоджений гуртожиток через удар росіян по центру Харкова

Двоє чоловіків травмовані внаслідок удару росіян центром Харкова, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілу Шевченківського району Харкова пошкоджено 5-поверхову будівлю. Травмовано двоє цивільних чоловіків 40 та 20 років — госпіталізовані”, – розповів Синєгубов.

«Було влучання в гуртожиток центральної частини міста Харкова, це Шевченківський район. Поки що маємо двох людей, які звернулися до лікарів, одного забрала карета швидкої допомоги. Продовжимо поквартирний обхід. Крім цього постраждал багатоповерховий житловий будинок“, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.