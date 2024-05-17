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РФ на Харьковщине хочет ослабить ВСУ и укрепить свою пропаганду — Зеленский

Политика 20:22   17.05.2024
Елена Нагорная
РФ на Харьковщине хочет ослабить ВСУ и укрепить свою пропаганду — Зеленский Фото: Владимир Зеленский

В районах села Липцы и города Волчанск на севере Харьковщины, а также в районе города Купянск украинские защитники сдерживают давление российских войск, отметил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

«Доложил главком — о ситуации на фронте. Харьковские направления: Волчанск, Липцы, Купянск. Мы сдерживаем российское давление. Спасибо каждой бригаде, каждому подразделению», — сказал глава государства.

Он констатировал, что основная задача сейчас — сорвать российскую попытку расширить войну и не давать оккупанту сломить и фронт, и украинскую дипломатию.

«Фактически вся Харьковская операция оккупанта сводится к попытке ослабить наши силы в целом по фронту и одновременно к попытке укрепить его пропаганду — пропаганду, направленную и на мировых лидеров. Россия хочет показать, будто это именно она определяет, что будет дальше с войной», — добавил Зеленский.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 20:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районах села Липцы и города Волчанск на севере Харьковщины, а также в районе города Купянск украинские защитники сдерживают давление российских войск, отметил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский".