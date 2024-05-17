РФ на Харьковщине хочет ослабить ВСУ и укрепить свою пропаганду — Зеленский

В районах села Липцы и города Волчанск на севере Харьковщины, а также в районе города Купянск украинские защитники сдерживают давление российских войск, отметил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

«Доложил главком — о ситуации на фронте. Харьковские направления: Волчанск, Липцы, Купянск. Мы сдерживаем российское давление. Спасибо каждой бригаде, каждому подразделению», — сказал глава государства.

Он констатировал, что основная задача сейчас — сорвать российскую попытку расширить войну и не давать оккупанту сломить и фронт, и украинскую дипломатию.

«Фактически вся Харьковская операция оккупанта сводится к попытке ослабить наши силы в целом по фронту и одновременно к попытке укрепить его пропаганду — пропаганду, направленную и на мировых лидеров. Россия хочет показать, будто это именно она определяет, что будет дальше с войной», — добавил Зеленский.