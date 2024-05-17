РФ на Харківщині хоче послабити ЗСУ та зміцнити свою пропаганду – Зеленський
У районах села Липці та міста Вовчанськ на півночі Харківщини, а також у районі міста Куп’янськ українські захисники стримують тиск російських військ, зазначив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.
“Доповів головком – щодо ситуації на фронті. Харківські напрямки: Вовчанськ, Липці, Куп’янськ. Ми стримуємо російський тиск. Дякую кожній бригаді, кожному підрозділу” – сказав голова держави.
Він констатував, що основне завдання зараз – зірвати російську спробу розширити війну та не давати окупанту зламати і фронт, і українську дипломатію.
“Фактично вся Харківська операція окупанта зводиться до намагання послабити наші сили загалом по фронту та водночас до спроби зміцнити його пропаганду – пропаганду, спрямовану й на світових лідерів. Росія хоче показати, ніби це саме вона визначає, що буде далі з війною”, – додав Зеленський.
Читайте також: РФ розширила зону бойових дій, попереду важкі бої – Сирський про Харківщину
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Харків; Теги: Зеленський, президент, фронт, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «РФ на Харківщині хоче послабити ЗСУ та зміцнити свою пропаганду – Зеленський»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 20:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районах села Липці та міста Вовчанськ на півночі Харківщини, а також у районі міста Куп’янськ українські захисники стримують тиск російських військ, зазначив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський".