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РФ на Харківщині хоче послабити ЗСУ та зміцнити свою пропаганду – Зеленський

Політика 20:22   17.05.2024
Олена Нагорна
РФ на Харківщині хоче послабити ЗСУ та зміцнити свою пропаганду – Зеленський Фото: Володимир Зеленський

У районах села Липці та міста Вовчанськ на півночі Харківщини, а також у районі міста Куп’янськ українські захисники стримують тиск російських військ, зазначив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

“Доповів головком – щодо ситуації на фронті. Харківські напрямки: Вовчанськ, Липці, Куп’янськ. Ми стримуємо російський тиск. Дякую кожній бригаді, кожному підрозділу” – сказав голова держави.

Він констатував, що основне завдання зараз –  зірвати російську спробу розширити війну та не давати окупанту зламати і фронт, і українську дипломатію.

“Фактично вся Харківська операція окупанта зводиться до намагання послабити наші сили загалом по фронту та водночас до спроби зміцнити його пропаганду – пропаганду, спрямовану й на світових лідерів. Росія хоче показати, ніби це саме вона визначає, що буде далі з війною”, – додав Зеленський.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 20:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районах села Липці та міста Вовчанськ на півночі Харківщини, а також у районі міста Куп’янськ українські захисники стримують тиск російських військ, зазначив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський".