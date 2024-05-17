РФ на Харківщині хоче послабити ЗСУ та зміцнити свою пропаганду – Зеленський

У районах села Липці та міста Вовчанськ на півночі Харківщини, а також у районі міста Куп’янськ українські захисники стримують тиск російських військ, зазначив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

“Доповів головком – щодо ситуації на фронті. Харківські напрямки: Вовчанськ, Липці, Куп’янськ. Ми стримуємо російський тиск. Дякую кожній бригаді, кожному підрозділу” – сказав голова держави.

Він констатував, що основне завдання зараз – зірвати російську спробу розширити війну та не давати окупанту зламати і фронт, і українську дипломатію.

“Фактично вся Харківська операція окупанта зводиться до намагання послабити наші сили загалом по фронту та водночас до спроби зміцнити його пропаганду – пропаганду, спрямовану й на світових лідерів. Росія хоче показати, ніби це саме вона визначає, що буде далі з війною”, – додав Зеленський.