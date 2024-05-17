Live
  • Пт 17.05.2024
  • Харьков  +10°С
  • USD 39.43
  • EUR 42.85

Симфонический концерт-шоу пройдет в Харькове в воскресенье: вход — свободный

Культура 19:10   17.05.2024
Елена Нагорная
Симфонический концерт-шоу пройдет в Харькове в воскресенье: вход — свободный

Оперные премьеры прозвучат 19 мая в рамках фестиваля KharkivMusicFest. Коллектив ХНАТОБа иполнит монооперу «Канареечная кантата» Георга Телемана и сюиту «Птицы» Отторино Респиги.

Оба произведения представят в формате семистейдж (semi-stage production) — это спектакль с мизансценами, танцами, костюмами и оркестром, но без громоздких декораций, рассказали МГ «Объектив» в пресс-службе фестиваля.

«Формат семистейдж широко распространен во всем мире, — рассказывает Армен Калоян, главный режиссер ХНАТОБа. — Это нечто среднее между классическим спектаклем, концертным исполнением оперных арий и шоу-спектаклем. В этой эксцентричной трагикомедии все интересно: и легкая барочная музыка, и возможность взаимодействия с аудиторией, и то, что это будут премьеры не только для аудитории, но и для театра — до этого мы не ставили барочные произведения. Вообще, Телеман и Респиги — композиторы крайне разные, но это только на первый взгляд, и выбранные произведения это доказывают».

«Канареечная кантата» — одно из самых известных произведений композитора эпохи Барокко Георга Телемана. По словам организаторов, для спектакля создается специальная декорация — подиум-комната главной героини. Солистка кантаты Юлия Антонова — лауреат международных конкурсов — выступит в сопровождении симфонического оркестра ХНАТОБа. Дирижер — Юрий Яковенко, режиссер — Армен Калоян.

Второй премьерой вечера станет сюита для малого оркестра 1928 года «Птицы» итальянского композитора Отторино Респиги. Его также исполнит симфонический оркестр ХНАТОБа, а дирижером выступит Юрий Яковенко. Дополнит композицию специально созданный видеоконтент.

«Барочная музыка мелодична и очень современно звучит. Несмотря на свою древность, она очень приятная и легкая для восприятия, — комментирует Армен Калоян. — Так что если хотите стать действующими персонажами событий — посетите фестивальные премьеры, скучно точно не будет!»

Начало концерта — в 16:00. Вход свободный, но чтобы получить информацию о локации, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/9KZUmASFyp2YrXrN6

Читайте также: Харьковчане могут бесплатно посещать концерты — программа KharkivMusicFest

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости 17.05: «прилеты» по Харькову, двое погибших и 25 пострадавших
Главные новости 17.05: «прилеты» по Харькову, двое погибших и 25 пострадавших
17.05.2024, 18:55
Гроза: завтра в Харькове и области будет опасная погода
Гроза: завтра в Харькове и области будет опасная погода
17.05.2024, 15:16
До 25 возросло число пострадавших в результате удара КАБами в Харькове
До 25 возросло число пострадавших в результате удара КАБами в Харькове
17.05.2024, 18:50
КАБы ударили по Холодногорскому району Харькова, пять пострадавших
КАБы ударили по Холодногорскому району Харькова, пять пострадавших
17.05.2024, 16:04
Три авиабомбы сбросили военные РФ на Купянск-Узловой: есть пострадавшая (фото)
Три авиабомбы сбросили военные РФ на Купянск-Узловой: есть пострадавшая (фото)
17.05.2024, 20:00
Путин хочет захватить Харьков, чтоб положить конец своему унижению – The Hill
Путин хочет захватить Харьков, чтоб положить конец своему унижению – The Hill
17.05.2024, 15:21

Новости по теме:

21:54
Харьковчане могут бесплатно посещать концерты — программа KharkivMusicFest
23:47
Дирижер из Европы не побоялся: фестиваль KharkivMusicFest откроется премьерами
21:27
Концерт Inside the War: харьковчан приглашают первыми услышать музыку войны
18:34
Раскрашенные пианино возвращаются в Харьков: где полюбоваться и сыграть (фото)
19:53
В Харьков возвращается культурная жизнь. Терехов — о важных событиях 13 апреля

Вы читали новость: «Симфонический концерт-шоу пройдет в Харькове в воскресенье: вход — свободный»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 19:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оперные премьеры прозвучат 19 мая в рамках фестиваля KharkivMusicFest".