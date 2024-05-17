Симфонический концерт-шоу пройдет в Харькове в воскресенье: вход — свободный

Оперные премьеры прозвучат 19 мая в рамках фестиваля KharkivMusicFest. Коллектив ХНАТОБа иполнит монооперу «Канареечная кантата» Георга Телемана и сюиту «Птицы» Отторино Респиги.

Оба произведения представят в формате семистейдж (semi-stage production) — это спектакль с мизансценами, танцами, костюмами и оркестром, но без громоздких декораций, рассказали МГ «Объектив» в пресс-службе фестиваля.

«Формат семистейдж широко распространен во всем мире, — рассказывает Армен Калоян, главный режиссер ХНАТОБа. — Это нечто среднее между классическим спектаклем, концертным исполнением оперных арий и шоу-спектаклем. В этой эксцентричной трагикомедии все интересно: и легкая барочная музыка, и возможность взаимодействия с аудиторией, и то, что это будут премьеры не только для аудитории, но и для театра — до этого мы не ставили барочные произведения. Вообще, Телеман и Респиги — композиторы крайне разные, но это только на первый взгляд, и выбранные произведения это доказывают».

«Канареечная кантата» — одно из самых известных произведений композитора эпохи Барокко Георга Телемана. По словам организаторов, для спектакля создается специальная декорация — подиум-комната главной героини. Солистка кантаты Юлия Антонова — лауреат международных конкурсов — выступит в сопровождении симфонического оркестра ХНАТОБа. Дирижер — Юрий Яковенко, режиссер — Армен Калоян.

Второй премьерой вечера станет сюита для малого оркестра 1928 года «Птицы» итальянского композитора Отторино Респиги. Его также исполнит симфонический оркестр ХНАТОБа, а дирижером выступит Юрий Яковенко. Дополнит композицию специально созданный видеоконтент.

«Барочная музыка мелодична и очень современно звучит. Несмотря на свою древность, она очень приятная и легкая для восприятия, — комментирует Армен Калоян. — Так что если хотите стать действующими персонажами событий — посетите фестивальные премьеры, скучно точно не будет!»

Начало концерта — в 16:00. Вход свободный, но чтобы получить информацию о локации, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/9KZUmASFyp2YrXrN6