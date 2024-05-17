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Симфонічний концерт-шоу відбудеться в Харкові у неділю: вхід – вільний

Культура 19:10   17.05.2024
Олена Нагорна
Симфонічний концерт-шоу відбудеться в Харкові у неділю: вхід – вільний

Оперні прем’єри прозвучать 19 травня у межах фестивалю KharkivMusicFest. Колектив ХНАТОБу виконає монооперу «Канаркова кантата» Георга Телемана та сюїту «Птахи» Отторіно Респігі.

Обидва твори представлять у форматі семістейдж (semi-stage production) – це вистава з мізансценами, танцями, костюмами та оркестром, але без громіздких декорацій, розповіли МГ «Об’єктив» у пресслужбі фестивалю.

«Формат семістейдж широко розповсюджений у всьому світі, –  розповідає Армен Калоян, головний режисер ХНАТОБу. – Це щось середнє між класичною виставою, концертним виконанням оперних арій і шоу-виставою. У цій ексцентричній трагікомедії все цікаве: і легка барокова музика, і можливість взаємодії з аудиторією, і те, що це будуть прем’єри не тільки для аудиторії, але й для театру – до цього ми не ставили барокові твори. Взагалі, Телеман і Респігі – композитори вкрай різні, але це тільки на перший погляд, й обрані твори це доводять».

«Канаркова кантата» – один із найвідоміших творів композитора доби Бароко Георга Телемана. За словами організаторів, для вистави створюється спеціальна декорація – подіум-кімната головної героїні. Солістка кантати Юлія Антонова – лауреатка міжнародних конкурсів, виступить у супроводі симфонічного оркестру ХНАТОБу.  Диригент – Юрій Яковенко, режисер – Армен Калоян.

Другою прем’єрою вечора стане сюїта для малого оркестру 1928 року «Птахи» італійського композитора Отторіно Респігі. Його також виконає симфонічний оркестр ХНАТОБу, а диригентом виступить Юрій Яковенко. Доповнить композицію спеціально створений відеоконтент.

«Барокова музика мелодична і дуже сучасно звучить. Попри свою старовинність вона дуже приємна і легка для сприйняття, – коментує Армен Калоян. –  Тож якщо хочете стати дійовими персонажами подій – завітайте на фестивальні прем’єри, нудно точно не буде!»

Початок концерту – о 16:00. Вхід вільний, але щоб отримати інформацію про локацію, необхідно заздалегідь зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/9KZUmASFyp2YrXrN6

Читайте також: Харків’яни можуть безплатно відвідувати концерти – програма KharkivMusicFest

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 19:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оперні прем’єри прозвучать 19 травня у межах фестивалю KharkivMusicFest".