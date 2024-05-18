22 КАБа сбросили оккупанты на Волчанск: фото последствий ударов по Харьковщине
По меньшей мере 22 КАБа сбросили военные РФ на Волчанск 17 мая, также город обстреливали из артиллерии, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Военные РФ наносили удары по населенным пунктам Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов. Погибли трое граждан, ранены семеро. Уничтожены жилые дома, поврежден корпус гериатрического пансионата, частные домовладения, заборы, надворные постройки, хозяйственные постройки, многоквартирные дома», — информируют правоохранители.
В ночь на 18 мая в результате обстрела из РСЗО «Торнадо С» произошел пожар в лесу вблизи поселка Боровая. В селе Веселое от подрыва на взрывном устройстве ранения получил 47-летний мужчина. Его доставили в больницу. В результате обстрела в селе Волчанские Хутора произошел пожар в жилом доме.
«Приграничная Волчанская громада продолжает находиться под массированными обстрелами со стороны российской армии. Враг сбрасывает на город авиабомбы, запускает ракеты и наносит удары из артиллерии», — также констатировали в облпрокуратуре.
По данным следствия, около 22:10 17 мая оккупанты обстреляли село Бугаевка: полностью уничтожено здание учебного заведения. В Волчанске и поселке Белый Колодец в результате вчерашних ударов повреждены и разрушены жилые дома. В 16:00 в селе Липцы Харьковского района получил ранения 53-летний гражданский мужчина. Предварительно, войска РФ били из РСЗО.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, КАБ, обстрелы, полиция, Харьков, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2024 в 12:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере 22 КАБа сбросили военные РФ на Волчанск 17 мая, также город обстреливали из артиллерии".