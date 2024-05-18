22 КАБи скинули окупанти на Вовчанськ: фото наслідків ударів по Харківщині
Щонайменше 22 КАБи скинули військові РФ на Вовчанськ 17 травня, також місто обстрілювали з артилерії, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
“Військові РФ завдавали ударів по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Загинули троє громадян, поранені семеро. Знищені житлові будинки, пошкоджено корпус геріатричного пансіонату, приватні домоволодіння, паркани, надвірні будівлі, господарчі споруди, багатоквартирні будинки”, – інформують правоохоронці.
У ніч проти 18 травня внаслідок обстрілу з РСЗВ «Торнадо С» сталася пожежа в лісі поблизу селища Борова. У селі Веселе від підриву на вибуховому пристрої поранення отримав 47-річний чоловік. Його доправили до лікарні. Внаслідок обстрілу в селі Вовчанські Хутори сталася пожежа у житловому будинку.
“Прикордонна Вовчанська громада продовжує перебувати під масованими обстрілами з боку російської армії. Ворог скидає на місто авіабомби, запускає ракети та завдає ударів з артилерії”, – також констатували в облпрокуратурі.
За даними слідства, близько 22:10 17 травня окупанти обстріляли село Бугаївка: повністю знищена будівля навчального закладу. У Вовчанську та селищі Білий Колодязь внаслідок вчорашніх ударів пошкоджені та зруйновані житлові будинки. О 16:00 у селі Липці Харківського району було поранено 53-річного цивільного чоловіка. Попередньо, війська РФ били з РСЗВ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, КАБ, обстріли, поліція, Харків, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2024 в 12:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше 22 КАБи скинули військові РФ на Вовчанськ 17 травня, також місто обстрілювали з артилерії".