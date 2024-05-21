Беженцы из Волчанской и Липецкой громад могут оформить статус ВПО в Харькове

Граждане, которые эвакуировались из Липецкой и Волчанской громад в Харьков, могут оформить статус внутренне перемещенных лиц и получать выплаты, сообщили в Департаменте социальной политики ХОВА.

Для этого необходимо обратиться в районные управления социальной защиты населения, адреса которых указаны здесь.

Пособие на проживание семьям ВПЛ назначается на шесть месяцев. Суммы выплат составляют:

— для лиц с инвалидностью и детей – 3000 грн;

— для других лиц – 2000 грн.

Также при территориальных центрах предоставления социальных услуг работают пункты «Помоги ближнему». Там можно получить одежду и обувь.

Люди могут получить бесплатную психосоциальную поддержку, правовые консультации, зарегистрироваться на получение денежной помощи в адаптационном пространстве для внутренне перемещенных лиц Свой по адресу: ул. Серповая, 4-б (пн-чт – с 9:00 до 18:00, пт – с 9:00 до 17:00).