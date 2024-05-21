Переселенці з Вовчанської та Липецької ТГ можуть оформити статус ВПО у Харкові

Громадяни, які евакуювалися з Липецької та Вовчанської громад до Харкова, можуть оформити статус внутрішньо переміщених осіб та отримувати виплати, повідомили у Департаменті соціальної політики ХОВА.

Для цього необхідно звернутися до районних управлінь соціального захисту населення, адреси яких вказані тут.

Допомога на проживання родинам ВПО призначається на шість місяців. Суми виплат складають:

– для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 грн;

– для інших осіб – 2000 грн.

Також при територіальних центрах надання соціальних послуг працюють пункти «Допоможи ближньому». Там можна отримати одяг та взуття.

Люди можуть отримати безкоштовну психосоціальну підтримку, правові консультації, зареєструватися на отримання грошової допомоги в адаптаційному просторі для внутрішньо переміщених осіб «Свій» за адресою: вул. Серпова, 4-б (пн-чт – з 9:00 до 18:00, пт – з 9:00 до 17:00).