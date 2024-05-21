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«У місті пекло» Чоловік із собакою пішки вийшли з Вовчанська на Харківщині

Суспільство 16:41   21.05.2024
Оксана Якушко
«У місті пекло» Чоловік із собакою пішки вийшли з Вовчанська на Харківщині

Чоловік разом із собакою йшли 15 км під обстрілами, розповів на своїй сторінці у Facebook військовий Євген Назаренко.

«Чоловік разом із собакою пішки вийшли із Вовчанська. Йшли 15 кілометрів до іншого села під обстрілами. Людина каже, що в місті пекло, трупи цивільних лежать на вулицях. Найбільше зараз переживає, щоб його не розлучили із псом Рексом. Спойлер: не розлучили», – розповів Євген Назаренко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 16:41;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік разом із собакою йшли 15 км під обстрілами, розповів на своїй сторінці у Facebook військовий Євген Назаренко.".