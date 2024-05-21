«У місті пекло» Чоловік із собакою пішки вийшли з Вовчанська на Харківщині

Чоловік разом із собакою йшли 15 км під обстрілами, розповів на своїй сторінці у Facebook військовий Євген Назаренко.

«Чоловік разом із собакою пішки вийшли із Вовчанська. Йшли 15 кілометрів до іншого села під обстрілами. Людина каже, що в місті пекло, трупи цивільних лежать на вулицях. Найбільше зараз переживає, щоб його не розлучили із псом Рексом. Спойлер: не розлучили», – розповів Євген Назаренко.