«В городе ад». Мужчина с собакой пешком вышли из Волчанска на Харьковщине
Фото: Evgen Nazarenko/ Фейсбук
Мужчина вместе с собакой шли 15 км под обстрелами, рассказал на своей странице в Facebook военный Евгений Назаренко.
«Муж вместе с собакой пешком вышли из Волчанска. Шли 15 километров в другую деревню под обстрелами. Человек говорит, что в городе ад, трупы гражданских лежат на улицах. Больше всего сейчас переживает, чтобы его не разлучили с псом Рексом. Спойлер: не разлучили», – рассказал Евгений Назаренко.
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 16:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина вместе с собакой шли 15 км под обстрелами, рассказал на своей странице в Facebook военный Евгений Назаренко.".