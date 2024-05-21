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«В городе ад». Мужчина с собакой пешком вышли из Волчанска на Харьковщине

Общество 16:41   21.05.2024
Оксана Якушко
«В городе ад». Мужчина с собакой пешком вышли из Волчанска на Харьковщине Фото: Evgen Nazarenko/ Фейсбук

Мужчина вместе с собакой шли 15 км под обстрелами, рассказал на своей странице в Facebook военный Евгений Назаренко.

«Муж вместе с собакой пешком вышли из Волчанска. Шли 15 километров в другую деревню под обстрелами. Человек говорит, что в городе ад, трупы гражданских лежат на улицах. Больше всего сейчас переживает, чтобы его не разлучили с псом Рексом. Спойлер: не разлучили», – рассказал Евгений Назаренко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 16:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина вместе с собакой шли 15 км под обстрелами, рассказал на своей странице в Facebook военный Евгений Назаренко.".