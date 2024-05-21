«Прилет» в Саржином яру в Харькове: коммунальщики устраняют последствия

Одной из локаций в Харькове, которая пострадала от ночной атаки «шахедов» стал Саржин яр.

«Коммунальщики устраняют последствия ночной атаки «шахедом» в Саржином яру. Как сообщили в СКП «Харьковзеленстрой», взрыв произошел около 3:00. Вражеский беспилотник попал в пешеходную дорожку, в результате чего образовалась воронка диаметром три метра», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Сейчас сотрудники «зеленстроя» убрали мусор и огородили место «прилета» забором. В дальнейшем дорожку восстановят, специалисты уже работают в этом направлении.