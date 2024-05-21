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«Прилет» в Саржином яру в Харькове: коммунальщики устраняют последствия

Общество 10:36   21.05.2024
Оксана Горун
«Прилет» в Саржином яру в Харькове: коммунальщики устраняют последствия Фото: пресс-служба ХГС

Одной из локаций в Харькове, которая пострадала от ночной атаки «шахедов» стал Саржин яр.

«Коммунальщики устраняют последствия ночной атаки «шахедом» в Саржином яру. Как сообщили в СКП «Харьковзеленстрой», взрыв произошел около 3:00. Вражеский беспилотник попал в пешеходную дорожку, в результате чего образовалась воронка диаметром три метра», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

прилет в Саржином яру в Харькове 2
Фото: пресс-служба ХГС

Сейчас сотрудники «зеленстроя» убрали мусор и огородили место «прилета» забором. В дальнейшем дорожку восстановят, специалисты уже работают в этом направлении.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 10:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одной из локаций в Харькове, которая пострадала от ночной атаки «шахедов» стал Саржин яр".