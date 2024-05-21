«Прилет» в Саржином яру в Харькове: коммунальщики устраняют последствия
Фото: пресс-служба ХГС
Одной из локаций в Харькове, которая пострадала от ночной атаки «шахедов» стал Саржин яр.
«Коммунальщики устраняют последствия ночной атаки «шахедом» в Саржином яру. Как сообщили в СКП «Харьковзеленстрой», взрыв произошел около 3:00. Вражеский беспилотник попал в пешеходную дорожку, в результате чего образовалась воронка диаметром три метра», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
Сейчас сотрудники «зеленстроя» убрали мусор и огородили место «прилета» забором. В дальнейшем дорожку восстановят, специалисты уже работают в этом направлении.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, прилет, саржин яр, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 10:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одной из локаций в Харькове, которая пострадала от ночной атаки «шахедов» стал Саржин яр".