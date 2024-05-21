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“Приліт” у Саржиному яру в Харкові: комунальники усувають наслідки

Події 10:36   21.05.2024
Оксана Горун
“Приліт” у Саржиному яру в Харкові: комунальники усувають наслідки Фото: пресслужба ХМР

Однією з локацій у Харкові, що постраждала від нічної атаки “шахедів”, став Саржин яр.

Комунальники усувають наслідки нічної атаки “шахедом” у Саржиному яру. Як повідомили в СКП “Харківзеленбуд”, вибух пролунав близько 3:00. Ворожий безпілотник влучив у пішохідну доріжку, внаслідок чого утворилася вирва діаметром три метри“, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

приліт у Саржиному яру у Харкові 2
Фото: пресслужба ХМР

Наразі співробітники “зеленбуду” прибрали сміття й огородили місце “прильоту” парканом. Надалі доріжку відновлять, фахівці вже працюють у цьому напрямку.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 10:36;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Однією з локацій у Харкові, що постраждала від нічної атаки “шахедів”, став Саржин яр".