“Приліт” у Саржиному яру в Харкові: комунальники усувають наслідки
Фото: пресслужба ХМР
Однією з локацій у Харкові, що постраждала від нічної атаки “шахедів”, став Саржин яр.
“Комунальники усувають наслідки нічної атаки “шахедом” у Саржиному яру. Як повідомили в СКП “Харківзеленбуд”, вибух пролунав близько 3:00. Ворожий безпілотник влучив у пішохідну доріжку, внаслідок чого утворилася вирва діаметром три метри“, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.
Наразі співробітники “зеленбуду” прибрали сміття й огородили місце “прильоту” парканом. Надалі доріжку відновлять, фахівці вже працюють у цьому напрямку.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 10:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Однією з локацій у Харкові, що постраждала від нічної атаки “шахедів”, став Саржин яр".