“Приліт” у Саржиному яру в Харкові: комунальники усувають наслідки

Однією з локацій у Харкові, що постраждала від нічної атаки “шахедів”, став Саржин яр.

“Комунальники усувають наслідки нічної атаки “шахедом” у Саржиному яру. Як повідомили в СКП “Харківзеленбуд”, вибух пролунав близько 3:00. Ворожий безпілотник влучив у пішохідну доріжку, внаслідок чого утворилася вирва діаметром три метри“, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

Наразі співробітники “зеленбуду” прибрали сміття й огородили місце “прильоту” парканом. Надалі доріжку відновлять, фахівці вже працюють у цьому напрямку.