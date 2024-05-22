На Харьков и область идет гроза: предупреждение синоптиков

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине сегодня, 22 мая.

«Во второй половине дня до конца суток 22 мая по области и городу ожидаются грозы. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.