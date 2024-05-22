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На Харьков и область идет гроза: предупреждение синоптиков

Погода 13:42   22.05.2024
Виктория Яковенко
На Харьков и область идет гроза: предупреждение синоптиков Фото: МГ «Объектив»

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине сегодня, 22 мая.

«Во второй половине дня до конца суток 22 мая по области и городу ожидаются грозы. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 13:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине сегодня, 22 мая.".