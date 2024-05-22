На Харьков и область идет гроза: предупреждение синоптиков
Фото: МГ «Объектив»
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине сегодня, 22 мая.
«Во второй половине дня до конца суток 22 мая по области и городу ожидаются грозы. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
Читайте также: Жара, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 22 мая
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: гроза, погода, синоптики, Харьков, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьков и область идет гроза: предупреждение синоптиков»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 13:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине сегодня, 22 мая.".