Live
  • Ср 22.05.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 39.81
  • EUR 43.26

На Харків та область суне гроза: попередження синоптиків

Погода 13:42   22.05.2024
Вікторія Яковенко
На Харків та область суне гроза: попередження синоптиків

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині сьогодні, 22 травня.

«У другій половині дня з утриманням до кінця доби 22 травня по області та місту очікуються грози. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Спека, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 22 травня

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Кількість постраждалих від удару по Харкову зросла до дев’яти
Кількість постраждалих від удару по Харкову зросла до дев’яти
22.05.2024, 14:43
Четверо поранених через удар по Харкову, у важкому стані – водій тролейбуса
Четверо поранених через удар по Харкову, у важкому стані – водій тролейбуса
22.05.2024, 14:25
ГШ: ворог активний на Куп’янському напрямку, на Харківському – атакує Липці
ГШ: ворог активний на Куп’янському напрямку, на Харківському – атакує Липці
22.05.2024, 14:35
Армія РФ вдарила по Харкову: дані Терехова та Синєгубова
Армія РФ вдарила по Харкову: дані Терехова та Синєгубова
22.05.2024, 14:11
Терехов повідомив, куди цілили в Харкові вранці росіяни, є постраждалий
Терехов повідомив, куди цілили в Харкові вранці росіяни, є постраждалий
21.05.2024, 07:15
У Харкові пролунав вибух: попереджали про пуски КАБ
У Харкові пролунав вибух: попереджали про пуски КАБ
22.05.2024, 13:49

Новини за темою:

20:33
Короткочасний дощ, місцями гроза: погода у Харкові й області 20 травня
17:14
Про небезпечну погоду синоптики попередили жителів Харкова та області
15:16
Гроза: завтра у Харкові та області буде небезпечна погода
19:47
Вночі дощ, поки не потеплішає: прогноз погоди в Харкові та області на 8 травня
20:53
Спека, шквал, дощ із грозою та градом: погода в Харкові та області на 7 травня

Ви читали новину: «На Харків та область суне гроза: попередження синоптиків»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 13:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині сьогодні, 22 травня.".