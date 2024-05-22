На Харків та область суне гроза: попередження синоптиків

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині сьогодні, 22 травня.

«У другій половині дня з утриманням до кінця доби 22 травня по області та місту очікуються грози. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.