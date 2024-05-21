Спека, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 22 травня
Фото: Василь Голосний
У середу, 22 травня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 12 до 14 градусів тепла, вдень 25 – 27, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 9 до 14 градусів тепла, вдень 24 – 29 градусів.
Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 20:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 22 травня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів".