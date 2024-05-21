Жара, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 22 мая

В среду, 22 мая, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 12 до 14 градусов тепла, днем 25 — 27, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 9 до 14 градусов тепла, днем 24 — 29 градусов.

Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.