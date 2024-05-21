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Жара, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 22 мая

Общество 20:37   21.05.2024
Елена Нагорная
Жара, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 22 мая Фото: Василий Голосный

В среду, 22 мая, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 12 до 14 градусов тепла, днем 25 — 27, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 9 до 14 градусов тепла, днем 24 — 29 градусов.

Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 20:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 22 мая, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков".