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Обстрелы Харьковщины за сутки: контузило полицейского, есть раненые

Происшествия 09:03   22.05.2024
Оксана Горун
Обстрелы Харьковщины за сутки: контузило полицейского, есть раненые

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о последствиях российских обстрелов Харьковщины.

«Российские военные снова обстреляли полицейский автомобиль, который направлялся на эвакуацию. Во время движения автомобиля два российских FPV-дрона попали по служебному автомобилю. К счастью, полицейский Сергей Грибан жив, получил контузию, но сразу вернулся в строй, продолжил оказывать помощь людям», — проинформировал начальник ГУНП.

Полицейских атаковали днем 21 мая в селе Вильча.

В течение суток ранение получила женщина 1970 года рождения в селе Симферополь. Она в больнице.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова также ранение получила жительница Готовки. А утром 22 мая вражеский удар пришелся по Чугуеву.

«В результате вражеского удара повреждено здание детского сада. Пострадала 21-летняя женщина», — отметил Синегубов.

Ночью россияне также ударили по селу Дружелюбовка в Боровской громаде. Там горел дом. В поселке Белый Колодец Чугуевского района повреждено рабочее здание предприятия.

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По информации Тимошко, по Липцам в течение суток били из РСЗО. Повреждены частный дом и хозпостройки.  Также из РСЗО ударили по селу Московка — поврежден дом.

«Поселок Золочев. 21 мая около 13:30 военные рф авиацией атаковали город. В результате попадания четырех КАБ повреждены торговые киоски на местном рынке, здание детского сада № 3, многоквартирные дома, частные домовладения, частные автомобили», — перечислил Тимошко.

Разрушения из-за обстрелов есть в Купянске-Узловом, Богуславке,  Юрченково и Волчанске.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 09:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о последствиях российских обстрелов Харьковщины".