Обстріли Харківщини за добу: контузило поліціянта, є поранені
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко та начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили про наслідки російських обстрілів Харківщини.
“Російські військові знову обстріляли поліцейське авто, яке прямувало на евакуацію. Під час руху автомобіля два російські FPV-дрони вцілили по службовому автомобілю. На щастя, поліцейський Сергій Грибан живий, отримав контузію, але одразу повернувся в стрій, продовжив надавати допомогу людям”, – поінформував начальник ГУНП.
Поліціянтів атакували вдень 21 травня у селі Вільча.
Протягом доби поранення дістала жінка 1970 року народження у селі Сімферополь. Вона в лікарні.
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, також поранення отримала мешканка Готівки. А вранці 22 травня ворожий удар припав по Чугуєву.
“Внаслідок ворожого удару пошкоджена будівля дитячого садку. Постраждала 21-річна жінка”, – зазначив Синєгубов.
Вночі росіяни також вдарили по селу Дружелюбівка в Борівській громаді. Там горів будинок. У селищі Білий Колодязь Чугуївського району пошкоджена робоча будівля підприємства.
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За інформацією Тимошка, по Липцях протягом доби били з РСЗВ. Пошкоджені приватний будинок та господарчі будівлі. Також із РСЗВ ударили по селу Московка – пошкоджений будинок.
“Селище Золочів. 21 травня близько 13:30 військові рф з авіації атакували місто. Внаслідок влучання 4 КАБів пошкоджено торговельні кіоски на місцевому ринку, будівлю дитячого садка № 3, багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння, приватні автомобілі”, – перелічив Тимошко.
Руйнування через обстріли є у Куп’янську-Вузловому, Богуславці, Юрченковому та Вовчанську.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, обстріли, поранені, сінєгубов, тимошко;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 09:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко та начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили про наслідки російських обстрілів Харківщини".