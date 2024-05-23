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Купянск в дыму: враг усилил штурмы по всем направлениям — начальник ГВА

Происшествия 08:25   23.05.2024
Оксана Горун
Купянск в дыму: враг усилил штурмы по всем направлениям — начальник ГВА скриншот

Начальник городской военной администрации Андрей Беседин в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в прифронтовом городе Купянск.

«Оперативная обстановка очень тяжелая. Действительно, враг усилил штурмовые действия по всем направлениям линии столкновения. Это и Синьковка, Ивановка, Табаевка. Пытается активно штурмовать, находить слабые места в нашей обороне, чтобы пройти на определенные рубежи. Локационных успехов нет. Если где-то есть возможность продвижения врага, но она более обусловлена отходом наших войск на более подготовленные позиции для сохранения жизни и здоровья личного состава. И, опять же, определенные маневры, которые делают наши ребята, наши Вооруженные силы, чтобы потом враг получил то, что он должен получить», — рассказал Беседин.

Из-за активных боевых действий в Купянском районе пылают леса. Местность — в дыму.

«У нас есть свои лесные насаждения, которые действительно постоянно пылают от обстрелов врага. Наши ребята дают отпор и наносят врагу очень большие потери. К сожалению, страдает экосистема, к сожалению страдают насаждения. Задымленность достаточно значительная», — отметил начальник ГВА.

Россияне продолжают терроризировать местное население Купянского района обстрелами. Применяют по населенным пунктам артиллерию, РСЗО, КАбы.

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«Участилось применение кассетных боеприпасов, направленных на поражение гражданского населения, — подчеркнул Беседин. — К сожалению, у нас на выходные, в воскресенье произошел обстрел поселка Ковшаровка. Погибли три человека, травмированы четыре. Вчера и позавчера активно обстреливался населенный пункт Купянск-Узловой – из реактивных систем залпового огня, кассетными боеприпасами. Спасибо, никто не пострадал, но пострадала критическая инфраструктура, гражданская инфраструктура, повреждены дома».

Несмотря на бесконечные обстрелы, в громаде остаются жить 7,5 тысячи населения, в том числе на правобережье Купянщины — 194 ребенка.

«Никуда не хотят уезжать, не хотят слышать, не хотят слышать уговоры. Потому, что касается детей, скорее всего, будем поднимать вопросы принудительной эвакуации. Что касается взрослых, к сожалению, пренебрегают. Нет такого механизма принудительной эвакуации, есть механизм обязательной эвакуации, который уже действует больше года. К сожалению, отказываются, пишут отказы и не хотят уезжать», — констатировал начальник Купянской ГВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 08:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник городской военной администрации Андрей Беседин в эфире нацмарафона рассказал о ситуации в прифронтовом городе Купянск".