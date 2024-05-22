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Больше всего боев сегодня на Купянском направлении Харьковщины — Генштаб ВСУ

Происшествия 20:19   22.05.2024
Оксана Якушко
Больше всего боев сегодня на Купянском направлении Харьковщины — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении продолжаются бои в районах Синьковки, Берестового, Дружелюбовки и Грековки, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении все 10 боев прошли у села Липцы. Один еще продолжается. Все сегодняшние авиаудары враг сконцентрировал по Волчанску и селу Вильча. Сбрасывал КАБы. Ситуация контролируемая.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 20:19;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении продолжаются бои в районах Синьковки, Берестового, Дружелюбовки и Грековки, сообщил Генштаб ВСУ.".