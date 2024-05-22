Больше всего боев сегодня на Купянском направлении Харьковщины — Генштаб ВСУ

На Купянском направлении продолжаются бои в районах Синьковки, Берестового, Дружелюбовки и Грековки, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении все 10 боев прошли у села Липцы. Один еще продолжается. Все сегодняшние авиаудары враг сконцентрировал по Волчанску и селу Вильча. Сбрасывал КАБы. Ситуация контролируемая.