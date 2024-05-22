Больше всего боев сегодня на Купянском направлении Харьковщины — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении продолжаются бои в районах Синьковки, Берестового, Дружелюбовки и Грековки, сообщил Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении все 10 боев прошли у села Липцы. Один еще продолжается. Все сегодняшние авиаудары враг сконцентрировал по Волчанску и селу Вильча. Сбрасывал КАБы. Ситуация контролируемая.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, бой, Генштаб ВСУ, купянское направление, липцы, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2024 в 20:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении продолжаются бои в районах Синьковки, Берестового, Дружелюбовки и Грековки, сообщил Генштаб ВСУ.".