Найбільше боїв сьогодні на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку тривають бої у районах Синьківки, Берестового, Дружелюбівки та Греківки, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку всі 10 боїв відбулися біля села Липці. Одне – ще триває. Всі ж сьогоднішні авіаудари ворог сконцентрував по Вовчанську та селу Вільча. Скидав КАБи. Ситуація контрольована.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, бой, Генштаб ЗСУ, купянское направление, липцы, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 20:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Купянском направлении продолжаются бои в районах Синьковки, Берестового, Дружелюбовки и Грековки, сообщил Генштаб ВСУ.".