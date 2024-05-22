Найбільше боїв сьогодні на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку тривають бої у районах Синьківки, Берестового, Дружелюбівки та Греківки, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку всі 10 боїв відбулися біля села Липці. Одне – ще триває. Всі ж сьогоднішні авіаудари ворог сконцентрував по Вовчанську та селу Вільча. Скидав КАБи. Ситуація контрольована.