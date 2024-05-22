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Найбільше боїв сьогодні на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ

Події 20:19   22.05.2024
Оксана Якушко
Найбільше боїв сьогодні на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку тривають бої у районах Синьківки, Берестового, Дружелюбівки та Греківки, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку всі 10 боїв відбулися біля села Липці. Одне – ще триває. Всі ж сьогоднішні авіаудари ворог сконцентрував по Вовчанську та селу Вільча. Скидав КАБи. Ситуація контрольована.

Читайте також: На Куп’янському напрямку ситуація напружена – ГШ повідомив про 22 боєзіткнення

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 20:19;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Купянском направлении продолжаются бои в районах Синьковки, Берестового, Дружелюбовки и Грековки, сообщил Генштаб ВСУ.".