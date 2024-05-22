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На Куп’янському напрямку ситуація напружена – ГШ повідомив про 22 боєзіткнення

Суспільство 16:48   22.05.2024
Вікторія Яковенко
На Куп’янському напрямку ситуація напружена – ГШ повідомив про 22 боєзіткнення Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку ситуація напружена. Наразі відомо про 22 бойових зіткнення в районах восьми різних населених пунктів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На цьому напрямку, загальні втрати ворога в особовому складі на цей час становлять 106 осіб. Знищено по дві одиниці БМП, БТР та  автомобільної техніки.

На Харківському напрямку загарбники і далі тиснуть у районі Липців. Українські воїни також проводять активні дії. Загальна кількість боєзіткнень зросла до восьми. Додався ще один авіаудар по Вовчанську.

Читайте також: ГШ: ворог активний на Куп’янському напрямку, на Харківському – атакує Липці

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 16:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку ситуація напружена. Наразі відомо про 22 бойових зіткнення в районах восьми різних населених пунктів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".