На Куп’янському напрямку ситуація напружена – ГШ повідомив про 22 боєзіткнення

На Куп’янському напрямку ситуація напружена. Наразі відомо про 22 бойових зіткнення в районах восьми різних населених пунктів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На цьому напрямку, загальні втрати ворога в особовому складі на цей час становлять 106 осіб. Знищено по дві одиниці БМП, БТР та автомобільної техніки.

На Харківському напрямку загарбники і далі тиснуть у районі Липців. Українські воїни також проводять активні дії. Загальна кількість боєзіткнень зросла до восьми. Додався ще один авіаудар по Вовчанську.