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ГШ: ворог активний на Куп’янському напрямку, на Харківському – атакує Липці

Суспільство 14:35   22.05.2024
Вікторія Яковенко
ГШ: ворог активний на Куп’янському напрямку, на Харківському – атакує Липці Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку окупанти продовжують спроби просунутись в бік села Липці. Чотири з шести атак відбиті. Бойові дії тривають, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

Також окупанти скинули три керовані авіабомби у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог досить активний – 17 разів намагався атакувати українські підрозділи. Зокрема, в районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Невське, Макіївка, Стельмахівка та Сергіївка. Біля останнього противник діяв за підтримки штурмової авіації. Бої ще тривають в трьох локаціях. Ситуація контрольована.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 14:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти продовжують спроби просунутись в бік села Липці. Чотири з шести атак відбиті. Бойові дії тривають, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.".