ГШ: ворог активний на Куп’янському напрямку, на Харківському – атакує Липці
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку окупанти продовжують спроби просунутись в бік села Липці. Чотири з шести атак відбиті. Бойові дії тривають, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.
Також окупанти скинули три керовані авіабомби у районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку ворог досить активний – 17 разів намагався атакувати українські підрозділи. Зокрема, в районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Невське, Макіївка, Стельмахівка та Сергіївка. Біля останнього противник діяв за підтримки штурмової авіації. Бої ще тривають в трьох локаціях. Ситуація контрольована.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, генштаб, зведення, ЗСУ, липцы, окупанти, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2024 в 14:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти продовжують спроби просунутись в бік села Липці. Чотири з шести атак відбиті. Бойові дії тривають, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.".