ГШ: ворог активний на Куп’янському напрямку, на Харківському – атакує Липці

На Харківському напрямку окупанти продовжують спроби просунутись в бік села Липці. Чотири з шести атак відбиті. Бойові дії тривають, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

Також окупанти скинули три керовані авіабомби у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог досить активний – 17 разів намагався атакувати українські підрозділи. Зокрема, в районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Невське, Макіївка, Стельмахівка та Сергіївка. Біля останнього противник діяв за підтримки штурмової авіації. Бої ще тривають в трьох локаціях. Ситуація контрольована.